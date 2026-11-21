La temporada navideña de 2026 tendrá una variada programación en Medellín y el Oriente antioqueño, con varios centros comerciales que ya anunciaron actividades que se extenderán entre noviembre de este año y enero de 2027. Las propuestas incluyen espectáculos musicales, recorridos temáticos, iluminación, novenas y espacios de entretenimiento para toda la familia.

El Tesoro Parque Comercial, San Nicolás y Unicentro Medellín, por ejemplo, tendrán conceptos diferentes para celebrar las festividades de fin de año. Las actividades contemplan desde escenarios inspirados en mundos fantásticos y la naturaleza hasta estaciones dedicadas a la fauna colombiana.

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Mundo fantásticos por Navidad en El Tesoro

El Tesoro Parque Comercial desarrollará su temporada bajo el concepto "Una Navidad fuera de este mundo", hasta el 24 de enero de 2027. La programación tendrá cinco mundos fantásticos, el Parade de Rudolf, con la participación de 40 artistas, y un espectáculo teatral que combinará música y baile. El centro comercial estima recibir más de 3,6 millones de visitantes durante la temporada.

Los escenarios temáticos contarán con diferentes atracciones, entre ellas circuitos de obstáculos, carros chocones, trenes, una piscina de pelotas y un bosque luminoso. La propuesta estará acompañada de actividades para niños y adultos.

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También se realizarán novenas con Cantoalegre, la feria gastronómica Sabe a Navidad, espacios para escribir cartas al Niño Dios y sorteos. Por su parte, el Teatro El Tesoro recibirá el Show de Rudolf y los Mundos Fantásticos, cuya boletería ya se encuentra disponible.

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Unicentro Medellín celebrará sus 35 años con una Navidad Safari

Por su parte, Unicentro Medellín tendrá una programación inspirada en la fauna y la naturaleza, bajo el nombre de "Navidad Safari". La temporada se extenderá hasta el 11 de enero de 2027, en el marco de los 35 años del centro comercial.

La propuesta estará distribuida en 15 estaciones temáticas con diferentes actividades, entre ellas recorridos en tren, talleres de cerámica, zonas para mascotas y una galería dedicada a la fauna colombiana.

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El inicio de la temporada estará acompañado por el musical original "UMA en el Safari de la Navidad", una historia de aventura que tendrá como eje la búsqueda de una estrella perdida.

Otra de las actividades anunciadas es el regreso de la tradicional Cuadra Navideña, que se realizará del 27 al 30 de noviembre sobre la avenida Bolivariana, con música y gastronomía en vivo.

La programación de Unicentro también incluirá novenas, ferias de emprendedores y espacios solidarios, como parte de las actividades previstas para la celebración de fin de año.

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Navidad en Arkadia

En el centro comercial Arkadia, la Navidad tendrá programación con espacios que permitirán, por ejemplo, en su cuarto piso, crear su propio peluche, desayunos con Santa y escribirle una carta al icónico personaje navideño.

San Nicolás tendrá más de 20 actividades navideñas en Rionegro

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En el Oriente antioqueño, el centro comercial San Nicolás celebrará la temporada con "Dulce y el Corazón del Bosque", una programación que se desarrollará entre hasta el 11 de enero de 2027.

Una de las novedades será la iluminación de todo el perímetro del establecimiento y sus zonas verdes, en una propuesta que estará conectada con Paisajes del Agua. La agenda incluirá más de 20 actividades gratuitas, entre musicales, novenas, talleres infantiles y un pesebre monumental del artista Alberto Soto.

El Corazón del Bosque será el escenario central de la decoración, con espacios destinados a fotografías y recorridos familiares. Los personajes Otto, Dulce, Blanca y Rojo también harán parte de esta experiencia temática.

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La programación se complementará con conciertos, parrandas, presentaciones de El Cascanueces y encuentros literarios. Las actividades buscan integrar la naturaleza, el arte local y las tradiciones propias de la época decembrina.