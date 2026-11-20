La historia profesional y personal de Yamid Amat, uno de los periodistas más reconocidos de Colombia, quedó plasmada en un libro escrito por su esposa, Pilar Vargas, y la investigadora Luz Marina Suaza. La publicación, titulada Yamid Amat: Vivir la historia, recoge algunos de los episodios más importantes de su trayectoria en los medios de comunicación y reconstruye el papel que tuvo al narrar acontecimientos que marcaron al país.

En entrevista, Pilar Vargas habló sobre el proceso de escritura, que estuvo rodeado de dificultades debido a la resistencia del periodista a que se publicara un libro sobre su vida. La también coautora contó que, durante años, Amat se opuso a que se documentara su historia y prefería que lo recordaran únicamente por su trabajo profesional.

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Según explicó, la idea de publicar un libro sobre el periodista surgió inicialmente en 2003, cuando un grupo de investigadores y científicos sociales trabajaba en un proyecto con la Fundación Santillana, que posteriormente se vinculó con Penguin Random House. Sin embargo, cuando el material estaba listo, Amat decidió detener su publicación.

"En el año 2003 estábamos un grupo de investigadores y de científicos sociales trabajando en la idea de hacer un libro. Cuando ya teníamos todo listo, el lunes siguiente Yamid dijo: 'No permito que se saque este libro'", recordó Vargas.



La negativa se mantuvo durante varios años y otros intentos de publicar una obra sobre su trayectoria tampoco llegaron a concretarse. No obstante, esta vez Vargas decidió avanzar en el proyecto junto a Suaza, con quien la familia había trabajado anteriormente en diferentes investigaciones.

La esposa del periodista contó que, cuando finalmente le comunicaron que estaban escribiendo el libro, él volvió a manifestar su desacuerdo. La respuesta de Vargas fue que podrían publicarlo incluso con una cinta en la portada que dijera 'No autorizado'. Esta posibilidad, según relató, hizo que Amat reconsiderara su posición.

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La enfermedad de Yamid Amat y su reacción al conocer el libro

Uno de los momentos más significativos del proceso ocurrió durante la reciente hospitalización del periodista. Vargas contó que, mientras permanecía en la clínica, Amat comenzó a leer el manuscrito desde su iPad y alcanzó a revisar aproximadamente la mitad del contenido.

"En la clínica leyó en el iPad la mitad del libro, que estaba todavía virtual, no había salido, y dijo: 'Sigo en la segunda parte, la leo ya en el libro'. Pero, increíblemente, este libro le dio como mucho ánimo, mucha vida, le ayudó muchísimo", relató su esposa.

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La publicación también permitió conocer una faceta más personal del periodista, especialmente sus emociones frente a algunos de los acontecimientos que marcaron su carrera. Vargas, quien lleva 42 años de matrimonio con Amat, recordó que su esposo ha llorado en diferentes momentos de su vida profesional.

Entre los episodios que más lo afectaron mencionó la salida de Caracol Radio, Caracol Televisión y el cierre de CM&, situaciones que representaron momentos difíciles para él. También recordó su visita a Armero durante uno de los primeros aniversarios de la tragedia de 1985.

"Cuando llegó a la casa se desmoronó también porque decía: 'Es que esto es un camposanto'. Esto fue mucha tragedia, tan grande, muchos muertos los que hubo", relató Vargas.

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Otro de los momentos que recordó fue el asesinato del humorista Jaime Garzón, ocurrido en agosto de 1999, por quien Amat sentía un profundo afecto.

Por su parte, Luz Marina Suaza explicó que el propósito de la publicación no fue construir una biografía convencional, sino reconstruir la historia reciente de Colombia a través del trabajo periodístico de Amat.

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"Esto no es una biografía. Nosotros quisimos ver cómo Yamid había narrado la historia de Colombia, cómo había narrado el día a día de eventos que han sido muy importantes para bien y para mal en el país", explicó la coautora.

Para conseguirlo, las investigadoras reunieron archivos personales, artículos de prensa, entrevistas y documentos recopilados durante años por Vargas y otros familiares, además de información obtenida en diferentes fuentes. El resultado fue un trabajo de más de 200 páginas que recoge episodios como la tragedia de Armero, la toma y retoma del Palacio de Justicia y el atentado contra el avión de Avianca.

Suaza destacó que Amat tenía una amplia red de contactos que le permitía conocer de primera mano acontecimientos importantes. Como ejemplo, recordó que la información sobre la desaparición de Armero llegó al periodista a través de un piloto que lo llamó para contarle lo que había visto desde el aire.

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La publicación también aborda su faceta como entrevistador y las enseñanzas que dejó a varias generaciones de periodistas. Para Vargas, uno de sus principales legados está relacionado con la manera de hacer preguntas y escuchar a los entrevistados.

"Uno de los grandes legados que él ha dejado es eso: les dice a todos los periodistas que tienen que oír para preguntar, no irse con un esquema predefinido de una entrevista con el listado de preguntas", señaló.

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Suaza agregó que entre las lecciones de Amat están escuchar atentamente a las personas, mantenerse informado sobre la actualidad nacional e internacional y buscar la verdad sin tomar partido por los protagonistas de las noticias.

Finalmente, Vargas confirmó que la salud del periodista se encontraba bien después del episodio médico que vivió durante el año. El lanzamiento de Yamid Amat: Vivir la historia fue anunciado para el lunes, a las 6:30 de la tarde, en la biblioteca del Gimnasio Moderno, en Bogotá.