Lo que pensaban que se trató de un accidente de tránsito, terminó siendo un aparente caso de venganza en Argentina. Una joven, de 25 años, fue atropellada tras salir de una discoteca, pero se percató que un carro la estaba persiguiendo hasta que la terminó atropellando y dejándola tirada a su suerte.

Todo pasó luego de que ella saliera a bailar con una amiga y otras dos mujeres y, al parecer, en el interior de la discoteca tuvieron una discusión con otro grupo de mujeres en una serie de empujones y provocaciones, pero no esperaba que al salir esta mujer buscaría venganza, casi quitándole la vida.

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Lo que sorprendió a cientos de personas en Argentina fue que, tras contar el caso, la culpable se terminó pronunciando personalmente sin ningún tipo de arrepentimiento diciendo que “cuándo era el velorio”.

De acuerdo con el relato de la víctima, la mujer también la habría atacado tras atropellarla, pero por las heridas no tiene todos los recuerdos, pero sí pensó que se iba a morir y alcanzó a escuchar que le dijo: “¿Querés quedar peor? ¿Querés cobrar de nuevo? Pensala dos veces antes de que vuelvas a hacerte la pícara conmigo. ¿Me has escuchado?”.



Mujer fue agredida por víctima que luego se burló // Foto: TN

Ante la gravedad de las denuncias, las autoridades pusieron el caso como tentativa de homicidio para emprender las acciones legales correspondientes por este hecho y recopilarán todas las pruebas para determinar qué hacer con la culpable, quien ya admitió su responsabilidad en redes sociales.

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“En ese momento me arrodillé porque no tenía fuerzas ni para estar parada. Yo estaba en el piso totalmente indefensa. Y me seguía pegando con lo que tenía en la mano. Mi pensamiento en ese momento era que me moría, que me mataba”, contó.

Según el medio local TN, su abogado, Patricio Char, presentó un escrito para que se le reconozca a la víctima el rol de querellante particular y solicitó que se investigue a la acusada por tentativa de homicidio y amenazas.