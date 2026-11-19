Con el cierre del año escolar llega el momento de revisar el estado de los uniformes y comenzar a planear las compras para la temporada escolar 2027. Después de meses de clases, actividades deportivas y múltiples lavadas, algunas prendas pueden necesitar renovación, mientras que otras todavía están en condiciones de seguir utilizándose.

De acuerdo con la Encuesta de Temporada Escolar 2025 de Fenalco, el 35 % de las familias colombianas con hijos en colegios y universidades tenía previsto destinar entre $300.000 y $500.000 a las compras de esta temporada. Además, el precio (33 %) y la calidad (23 %) fueron los factores más mencionados al momento de elegir los productos.

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En el caso de los uniformes, encontrar un equilibrio entre precio y calidad implica prestar atención a la resistencia de las telas, la comodidad y los cuidados que necesita cada prenda.

“Renovar los uniformes representa un gasto importante para las familias. Una camiseta, una jardinera y un buzo de abrigo responden a necesidades distintas; por eso, es fundamental elegir el textil según el uso de cada prenda y las actividades de los estudiantes”, explicó Héctor Pérez, gerente comercial de Lafayette.



Otro aspecto que deben considerar las familias son las tecnologías textiles y su relación con las condiciones climáticas de cada región. Para las ciudades frías existen telas más gruesas y con interior perchado; en zonas templadas se pueden utilizar alternativas intermedias, y en lugares cálidos se recomiendan tejidos livianos y sin perchado.

La durabilidad también puede representar un ahorro a largo plazo. Según Lafayette, cuando una camiseta se deteriora antes de tiempo, una familia puede terminar comprando tres o cuatro durante el mismo año escolar, mientras que una prenda elaborada con textiles de buena calidad puede durar todo el periodo académico e incluso más.

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“El objetivo es que las familias conozcan qué están pagando, qué beneficios ofrece la tela y cómo deben cuidarla. Esto permite cuidar el presupuesto del hogar”, concluyó Pérez.