La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) obtuvo el registro calificado para ofrecer su primer Doctorado en Administración Pública, un programa que recibió la aprobación del Ministerio de Educación mediante la Resolución 030954 del 13 de noviembre de 2026.

La decisión permite que la institución ofrezca formación doctoral en esta área del conocimiento, con un programa presencial en Bogotá, de 80 créditos académicos y una duración de seis semestres. La admisión será anual y para el primer periodo se proyecta recibir a 15 estudiantes.

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De acuerdo con el concepto de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES), la propuesta cumplió las condiciones de calidad evaluadas, entre ellas los aspectos curriculares, la investigación, el cuerpo docente, los medios educativos y la infraestructura física y tecnológica.

El programa tendrá un enfoque interdisciplinario que integra áreas como economía, sociología, ciencia política, derecho y gestión pública, con énfasis en la administración pública del territorio y el trabajo con gobiernos subnacionales.



Para su desarrollo, la ESAP cuenta con 95 docentes con formación doctoral y posdoctoral, además de seis profesores internacionales invitados. También tendrá el respaldo de 28 grupos de investigación y un equipo de 53 investigadores con diferentes categorías académicas.

El registro calificado fue otorgado por un periodo de siete años, luego de la evaluación de los documentos presentados por la institución y la visita de verificación realizada por pares académicos.

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Este reconocimiento se conoce en medio de las discusiones sobre el futuro institucional de la ESAP y de propuestas que plantean su integración con la Universidad Nacional. Con la aprobación del doctorado, la institución suma una nueva oferta de formación de alto nivel en su campo de especialización.