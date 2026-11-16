De La Espriella y empresarios definirán el futuro del Sena: ¿qué cambiaría para los estudiantes?

El futuro de los apoyos para estudiantes y aprendices del SENA estará entre los temas de la Cumbre Patria Milagro, que se realizará este martes 17 de noviembre en Barranquilla. El encuentro reunirá al presidente Abelardo De La Espriella, empresarios, autoridades territoriales y representantes de la institución para revisar alianzas, becas, subsidios y posibles ayudas dirigidas a la región.

La jornada comenzará a las 7:30 de la mañana en el Centro de Convenciones Puerta de Oro. Según la convocatoria del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se espera la participación de alrededor de 1.000 líderes empresariales, además de gobernadores, alcaldes y representantes del Gobierno nacional.

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La cumbre busca convertirse en un espacio de articulación entre el sector productivo, las instituciones y los territorios. Allí se revisarán las posibilidades de cooperación y los apoyos que podrían impulsarse para fortalecer las oportunidades de formación y desarrollo regional. Sin embargo, los detalles sobre los subsidios, las becas y las alianzas que se contemplen se conocerán durante el encuentro de este martes.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, durante la ceremonia de conmemoración de los 107 años de la Fuerza Aérea Colombiana, realizada el 13 de noviembre de 2026 en Catam, Bogotá. Foto: Presidencia de Colombia.

¿Qué temas abordarán De La Espriella y los empresarios en la cumbre del SENA?

La agenda contempla mesas multisectoriales para identificar las necesidades de las empresas y las competencias que requiere el mercado laboral. También se plantearán propuestas para conectar la formación del SENA con los retos de la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la generación de oportunidades.

En el encuentro participarán el presidente De La Espriella y el director general del SENA, fray Ricardo Torres, junto con representantes empresariales y autoridades locales y regionales.

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También está prevista la intervención de Alejandro Salazar, consultor y autor de los libros 'La estrategia emergente' y 'Colombia ganadora', quien hablará sobre la construcción de estrategias y la capacidad de las organizaciones para responder a los cambios del entorno.

¿Habrá nuevas becas, subsidios o ayudas para los aprendices?

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Uno de los asuntos de interés será la revisión de las alianzas y los mecanismos de apoyo que podrían beneficiar a estudiantes y aprendices en diferentes territorios. La expectativa está puesta en conocer qué acuerdos se establecerán con el sector empresarial y qué alternativas se plantearán para ampliar las oportunidades de formación.

Por ahora, no se han divulgado montos, número de beneficiarios ni condiciones para acceder a posibles subsidios o becas. Esa información se espera conocer durante la Cumbre Patria Milagro, programada para este martes 17 de noviembre en Barranquilla.