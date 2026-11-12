Icesi lanza nueva carrera con rutas personalizadas, doble titulación e inscripción sin costo

La Universidad Icesi anunció la creación del pregrado en Asuntos Globales y Relaciones Internacionales, una nueva carrera universitaria orientada a preparar profesionales que desean hacer un cambio en la sociedad y comprender las transformaciones políticas, económicas, sociales y ambientales que están redefiniendo las relaciones no solo en Colombia sino en el mundo.

La propuesta académica busca desarrollar capacidades para analizar los desafíos internacionales y formular soluciones que respondan a las necesidades de distintos territorios y sectores. La nueva carrera de la Universidad Icesi propone una aproximación interdisciplinaria que reúne conocimientos de política, economía, sostenibilidad y gobernanza global.

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El lanzamiento de este programa se produce en un contexto internacional caracterizado por cambios geopolíticos, transformaciones en los mercados, dificultades ambientales y nuevas demandas sociales. Frente a este panorama, la institución plantea una formación que permita estudiar los acontecimientos mundiales desde diferentes perspectivas y reconocer sus efectos en las dinámicas locales.

(Cápsula embebida)



Una carrera enfocada en los desafíos internacionales

El pregrado en Asuntos Globales y Relaciones Internacionales no se limita al estudio de los acontecimientos que ocurren fuera de las fronteras nacionales. Su estructura académica también contempla el desarrollo de competencias para intervenir en escenarios donde se requiere coordinación entre diferentes sectores, análisis estratégico y comprensión de intereses diversos.

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De acuerdo con la propuesta presentada por la institución, los egresados podrán orientar su ejercicio profesional hacia campos como la cooperación internacional, los organismos multilaterales, las entidades del sector público y privado, la sostenibilidad, la gestión de crisis y el desarrollo territorial.

La formación también busca fortalecer habilidades para identificar oportunidades de colaboración, comprender los procesos de gobernanza y participar en iniciativas que involucren a diferentes instituciones y comunidades.

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Rutas electivas (personalizadas) de formación para los estudiantes

Uno de los componentes de la nueva carrera es la posibilidad de construir trayectorias académicas de acuerdo con los intereses y objetivos profesionales de cada estudiante. Para ello, el programa contempla tres rutas de profundización que abordan diferentes dimensiones de los asuntos internacionales.

Las alternativas son:



Global Markets: enfocada en las dinámicas de los mercados internacionales y sus relaciones con los procesos económicos globales.

Global Politics and International Governance: orientada al estudio de la política internacional y los mecanismos de gobernanza entre distintos actores.

Diversity, Inclusion and Sustainable Development: centrada en la diversidad, la inclusión y el desarrollo sostenible.

Estas opciones permiten explorar distintos campos de conocimiento dentro de una misma formación universitaria, de acuerdo con las áreas de interés que cada estudiante quiera desarrollar.

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La propuesta se encuentra articulada con el modelo educativo de la Universidad Icesi, que contempla trayectorias formativas flexibles, certificaciones en competencias profesionales y alternativas de internacionalización. De esta manera, el programa incorpora diferentes posibilidades para complementar la preparación académica durante el desarrollo de la carrera.

La internacionalización constituye otro de los componentes contemplados en el nuevo pregrado. Los estudiantes tendrán oportunidades de movilidad académica y podrán acceder a una alternativa de doble titulación internacional mediante un convenio con la Universidade da Beira Interior, institución de educación superior ubicada en Portugal.

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La doble titulación se suma a las rutas de profundización y a las certificaciones profesionales previstas en el modelo educativo de Icesi, como parte de una estructura que busca ofrecer distintas alternativas de preparación para quienes se interesen en los asuntos globales.

Icesi realizará el lanzamiento oficial de la nueva carrera

La Universidad Icesi convoca a los aspirantes y sus familias a participar en la presentación oficial del pregrado en Asuntos Globales y Relaciones Internacionales, programada para el próximo 25 de noviembre, a las 4:00 p. m., en el campus universitario.

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Durante la jornada, los asistentes, que pueden inscribirse al evento aquí, podrán conocer los componentes de la propuesta académica, las oportunidades de formación disponibles y las alternativas que ofrece el programa para el desarrollo profesional. Asimismo, tendrán un espacio para resolver inquietudes relacionadas con la carrera.

Los aspirantes y familiares interesados en asistir podrán realizar su inscripción mediante este enlace habilitado por la Universidad Icesi.

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Durante el lanzamiento, la institución ofrecerá becas especiales e inscripciones gratuitas, además de información sobre alianzas y oportunidades de financiación. Un encuentro dirigido a las personas interesadas en conocer esta nueva alternativa de educación superior y explorar sus posibilidades académicas.