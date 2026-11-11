Caso de Valeria Afanador: 200 estudiantes de Los Laureles piden no ser reubicados tras cierre

Más de 200 estudiantes del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, en Cajicá, pidieron que se les permita continuar sus procesos académicos en esa institución y no ser reubicados en otros colegios para el próximo año escolar. La solicitud fue dirigida en una carta al presidente Abelardo De La Espriella, a la primera dama Ana Lucía Pineda y al vicepresidente José Manuel Restrepo, en medio de la decisión de la Gobernación de Cundinamarca de retirar la licencia de funcionamiento del plantel.

La petición respaldada por estudiantes y trabajadores de la institución, surgió inicialmente entre alumnos de grado décimo, de la promoción 2027, a la que posteriormente se sumaron estudiantes de otros cursos.

Publicidad

En la carta, los estudiantes plantean como asunto de su solicitud “Queremos que escuchen nuestra voz y nos ayuden a continuar nuestra historia en Los Laureles”. Allí reconocen la gravedad de lo ocurrido con Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció el 12 de agosto de 2025 y cuyo cuerpo fue encontrado posteriormente en inmediaciones del río Frío. Por estos hechos, en un proceso penal son acusados una docente y el encargado de seguridad e infraestructura por el delito de homicidio culposo.

Los estudiantes sostienen que su petición no pretende desconocer la investigación ni evitar que se establezcan responsabilidades por la muerte de Valeria. Lo que reclaman es que las consecuencias derivadas del caso no terminen afectando a los niños y adolescentes que actualmente hacen parte de la comunidad educativa.



“Nosotros no somos responsables de lo sucedido”, señalan los estudiantes, quienes también hacen referencia al impacto emocional que han enfrentado durante estos meses y a los señalamientos que, aseguran, han recibido por defender la continuidad del colegio.

¿Cuántos días después de desaparecer murió la menor Valeria Afanador?: Medicina Legal aclara Foto: redes sociales

La petición también tiene impacto sobre cerca de 100 trabajadores que dependen de la continuidad del colegio.

Publicidad

Carlos Lozada, padre de familia y vocero de los estudiantes, explicó que la comunidad educativa considera que la reubicación no responde a lo que están solicitando y que, para muchas familias, implica interrumpir procesos académicos que llevan varios años.

“Como padre de familia de mis 2 hijos que pertenecen a la comunidad del colegio Los Laureles, y como miembro de la asociación de padres de familia del colegio, pues, además, pues, de estar viviendo este proceso tan engorroso que no solamente ha sido para nosotros como padres, sino para los estudiantes, para todas las personas que hacen parte de una comunidad entera, que es del colegio Los Laureles, desafortunadamente, dentro del proceso que se ha desarrollado y se ha presentado con este trágico suceso, nosotros en este momento estamos siendo afectados”, aseguró.

Publicidad

Lozada señaló que sus hijos llevan varios años vinculados a la institución y que la eventual reubicación implicaría romper con los procesos que han construido dentro de la comunidad educativa.

“Nosotros estamos exigiendo poder continuar en nuestro colegio. Poder continuar con el proyecto que lleva el colegio, mis hijos están, por ejemplo, están estudiando desde preescolar y han desarrollado todo su proceso académico. Tengo un hijo en 1º de primaria, y la niña está en 6º bachillerato, de los cuales, pues, ellos tienen conformado sus amigos, su vida, y queremos que nos escuchen para que el colegio continúe”, agregó.



Sin respuesta

El padre de familia también manifestó preocupación por la falta de respuesta que, según afirmó, han recibido de la Gobernación de Cundinamarca. Dijo que la comunidad realizó un plantón frente a esa entidad y que, aunque fueron atendidos por un funcionario, hasta el momento no han recibido una respuesta definitiva a su solicitud.

“Definitivamente, nosotros no hemos tenido ningún apoyo, ni ningún acercamiento por parte de la Gobernación de Cundinamarca. De hecho, la semana pasada realizamos por parte de los estudiantes y voluntariamente los padres de familia un plantón frente a la gobernación, los cuales fuimos atendidos por un funcionario de la gobernación, que íbamos a ser escuchados, que nos llamaba, pero hasta el momento no hemos obtenido ninguna respuesta”, afirmó Lozada.

Publicidad

La comunidad de padres también cuestiona las dificultades que supondría encontrar, en pocos meses, alternativas educativas cercanas y con características similares a las que actualmente tienen sus hijos.

“Tratamos de hacernos parte del proceso como padres de familia, exponiendo nuestra angustia, nuestras necesidades, sin contar la dificultad para lograr, en tan pocos meses, una reubicación en colegios cercanos y con las mismas características acostumbradas por nuestros hijos”, señaló.

Publicidad

Los padres insisten en que su petición no consiste simplemente en encontrar otro colegio, sino en mantener el proceso educativo que sus hijos ya comenzaron en Los Laureles.

“Por eso queremos que se den cuenta que en este colegio no se trata de una reubicación, no se trata de encontrar un colegio, sino que nuestros hijos son felices en el colegio, nosotros llevamos un proceso y queremos que ese proceso se continúe”, sostuvo Lozada.

Finalmente, el vocero aseguró que las familias han solicitado y revisado la documentación relacionada con el funcionamiento del plantel y que, desde su perspectiva, han encontrado que los permisos y documentos que les fueron entregados estaban en orden.