“No tiene lógica”: padre de Valeria Afanador sobre lugar donde encontraron su cuerpo

El misterio por la muerte de Valeria Afanador sigue causando incertidumbre. La menor desapareció el 12 de agosto de 2025 en el Gimnasio Campestre Los Laureles, en Cajicá, Cundinamarca, donde se encontraba bajo el cuidado de la institución. Tras 18 días de intensa búsqueda, en la que participaron más de 4.000 personas entre organismos de socorro y voluntarios, su cuerpo fue encontrado el 29 de agosto en el río Frío, a solo 200 metros del colegio.

El dictamen preliminar de Medicina Legal indicó que Valeria habría muerto por ahogamiento, probablemente el mismo día de su desaparición. Sin embargo, esta versión ha sido rechazada por su familia, especialmente por su padre, Manuel Afanador, quien en entrevista con Relatos al Límite, de Blu Radio, aseguró que existen inconsistencias en el caso.

“Eso no tiene lógica”

“Buscamos más de 18 días en ese río, pasamos por ese mismo punto más de 100 veces y de repente aparece ahí, a 200 metros del colegio. Eso no tiene lógica”, afirmó el padre de la menor, quien cuestiona además que el dictamen forense registrara agua de pantano en los pulmones de la niña, algo que no coincide con las características del río Frío.

Sobre el lugar exacto del hallazgo, Afanador relató que “no es un río caudaloso y aún así nos dicen que el cuerpo permaneció allí sin ser visto. No tiene sentido”.



El padre de Valeria insistió en que su lucha es lograr justicia para su hija: “Estoy dispuesto a llegar hasta el final para que se encuentre a los culpables y paguen en la cárcel. Lo único que pedimos es que la Fiscalía nos deje apoyar la investigación y trabajar en conjunto para obtener resultados más rápidos”.

Además, hizo un llamado a los padres de familia para que estén atentos al cumplimiento de protocolos en los colegios: “Nosotros confiamos en la institución y esa confianza fue lo que nos llevó a este dolor. No hicieron lo que debían hacer”.

Los tres hermanos menores de Valeria han tenido que cambiar de colegio y enfrentan la ausencia de quien era su compañera de juegos. “Ellos no entienden por qué de un momento a otro no van a volver a ver a su hermana, escuchar su voz o su risa. Es un dolor muy grande”, expresó Afanador.

