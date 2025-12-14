Sala de Prensa de este domingo 14 de diciembre abordó algunos de los hechos más relevantes de la agenda internacional y política, con análisis y testimonios que ayudan a entender el momento que vive la región y el país.• Lawrence Gumbiner, analista internacional y exfuncionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, analizó la entrega del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado, el operativo que permitió su salida de Venezuela y las implicaciones de la creciente presión de Washington sobre el régimen de Nicolás Maduro. Explicó cómo este escenario puede marcar un punto de inflexión en la crisis venezolana.• Juan Carlos Pinzón, candidato presidencial y exministro de Defensa, compartió su diagnóstico sobre los principales problemas de seguridad, salud y empleo en las regiones de Colombia. Además, planteó la necesidad de una gran unión de sectores pro-democráticos y propuso una consulta popular como mecanismo para definir un proyecto común de cara a las elecciones de 2026.• Pedro Viveros, analista político, se refirió a las tensiones internas del Gobierno Nacional, las denuncias públicas de ineficiencia y falta de transparencia, y advirtió que la gestión y la confianza institucional serán temas centrales en la próxima contienda electoral.• Brian Stern, jefe de la organización Grey Bull Rescue, en un reporte de Juan Camilo Merlano, entregó detalles de la compleja operación de alto riesgo que permitió sacar a María Corina Machado de Venezuela. Reveló por qué se evitó el paso por Colombia y las preocupaciones existentes frente a la postura del gobierno de Gustavo Petro.