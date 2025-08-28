Madre de Harold Aroca revela impactantes detalles de cómo encontró el cuerpo de su hijo

La historia de Harold Aroca García, un joven de 16 años, terminó de la manera más trágica en un bosque del sur de Bogotá. El joven desapareció el 5 de agosto de 2025 en el barrio Los Laches, localidad de San Cristóbal. Su madre, Diana Carolina García, se enteró desde Cali, donde residía, a través de una llamada y un video estremecedor que circuló el 6 de agosto.

Las imágenes, que Diana prefiere no haber visto directamente, mostraban a su hijo siendo sujetado por la sudadera e increpado por al menos cinco jóvenes, uno de los cuales portaba un arma de fuego. La búsqueda se tornó una carrera contra el tiempo. Diana viajó a Bogotá y se adentró en una pesadilla: le pidieron $500.000 pesos por un “rescate”. “¿Por qué la policía no actúa?”, se pregunta aún Diana.

Según el relato de Diana en diálogo con Relatos al límite, todo se remonta al asesinato de un joven llamado Diego, integrante de la banda conocida como “Los Ranchos”, ocurrido el domingo 3 de agosto. Al día siguiente, en el colegio, Harold habría comentado: “Yo sé quién lo mató”.

Este testimonio, confirmado por Diana a través de compañeros de clase, uno de ellos, familiar de los integrantes de la banda, habría sellado su destino. La banda de “Los Ranchos” culpó a Harold de delatar la ubicación de Diego. hecho que su madre refuta: “El papá me confirmó que Harold estuvo en casa todo ese día. ¿En qué momento fue a mandar una ubicación?”.

Tras cinco días de desaparición y ante la falta de resultados concretos de las autoridades, la familia organizó una marcha y una velatón la mañana del 10 de agosto. Una pista crucial llegó desde las redes sociales: un comentario anónimo y luego borrado que decía “Búsquenlo por el bosque”. Aunque un policía del CAI les aseguró que era imposible que estuviera allí, la familia decidió investigar por su cuenta.

Harold Aroca, joven de 16 años asesinado en Bogotá AFP

Fue la propia Diana, junto a familiares y amigos, quien se adentró en el bosque de un lote del acueducto en la zona. El hallazgo lo hicieron ellos mismos: el cuerpo de Harold, oculto bajo ramas. “Mi hijo nos dejó moneditas por todo el camino”, relata su madre, interpretando el rastro como una última señal para ser encontrado.

En el lugar, la familia se enfrentó a lo que Diana describe como un operativo policial insensible, más interesado en grabar el cuerpo que en resguardar la escena. Fue posteriormente, en Medicina Legal, donde encontraron una nota macabra junto al cuerpo del joven: “Esto le pasa por sapo”.

Diana Carolina García acusa graves irregularidades en la investigación. Denuncia que la policía intentó encasillar el crimen como una disputa entre bandas de microtráfico, una versión que ella rechaza: “Harold no tenía nada que ver con drogas”. Señala que la orden de allanamiento para buscar a su hijo, supuestamente gestionada desde el 7 de agosto, nunca se materializó.

Diana Carolina se reunió con el alcalde Carlos Fernando Galán para plantearle una propuesta de seguridad para proteger los bosques de Bogotá y, sobre todo, a los niños y adolescentes. “Quiero evitar que las madres sientan lo que yo siento”, afirma.