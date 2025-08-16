Desgarradora revelación del padre de Harold Aroca cambiaría todo el caso: "Fue por represalias"

El pasado 9 de agosto, Bogotá tuvo un espeluznante hallazgo, en el que encontraron el cuerpo sin vida de Halord Aroca, un joven de 16 años, quien fuera hallado luego de cinco días de búsqueda.

El menor había sido reportado como desaparecido el 5 de agosto, tras ser visto por última vez en el barrio Los Laches, en la localidad de Santa Fe. Posteriormente, el 10 del mismo mes se reveló un video en el que se observa a cinco hombres amedrentando al joven, mientras uno de ellos portaba un arma de fuego.

Ante esa situación, el coronel Luis Carlos Torres señaló que entre las hipótesis se planteaba que el crimen estaría relacionado con un ajuste de cuentas entre dos estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico de estupefacientes, las cuales habrían instrumentalizado al menor de edad.



Padre de Harold revela desgarrador detalle

Entre las versiones señaladas a partir del video donde se ve a Harold Aroca antes de ser asesinado, se indica que el menor habría sido testigo de un crimen. En este caso, se cree que la víctima fue un hombre llamado Diego Mesa, asesinado mientras se encontraba en una cigarrería en Los Laches.

“Lo que llama la atención es que Mesa estaba en prisión domiciliaria cumpliendo una condena de dos años por tráfico de estupefacientes en una residencia de Los Laches. Sin embargo, las autoridades indagan por qué se encontraba fuera de su domicilio en el momento de su asesinato y si tenía algún nexo con la banda Los Parejo, quienes controlan el tráfico de estupefacientes y sicariatos en la localidad de Santa Fe y La Candelaria”, fue revelado en el diario El Tiempo.

Frente a esta versión, el padre de Harold reveló un detalle que dejó preocupados a muchos, debido al actuar de los hombres que habrían acabado con la vida de su hijo. Según lo señalado por el medio anteriormente mencionado: “A él lo cogió esa gente fue por represalias de eso. Él se enteró de que habían matado a ese otro muchacho el domingo; no sé por qué lo dijo, si en broma o qué, y que él tenía idea de quién había matado ese muchacho. Pero él estuvo ese domingo todo el día conmigo”.



Familia de Harold pide justicia

El padre del menor ha sido enfático en señalar que su hijo no tenía ningún vínculo con bandas criminales. Incluso, ha afirmado que Harold no se metía con nadie y que él tampoco tenía problemas con nadie. Para Hermes Aroca, su hijo era “un niño inocente”.

De igual manera, indicó que no reconoce a ninguno de los hombres que aparecen en el video y que lo ocurrido le resulta extraño, ya que su hijo únicamente “salía a jugar fútbol”.

Tras estas declaraciones, el rumbo de las investigaciones tomaría un nuevo horizonte, pues se derrumbaría una de las hipótesis que vinculaban a Harold con una disputa entre bandas criminales. Mientras tanto, la familia del joven insiste en que se haga justicia cuanto antes, al tiempo que la ciudadanía sigue conmovida por este caso que refleja la vulnerabilidad de los menores frente a la violencia urbana en Bogotá.