Principal hipótesis que rodea el asesinato de Harold Aroca en Bogotá; esto dice Policía

La Policía Metropolitana de Bogotá reveló la principal hipótesis sobre el asesinato de Harold Aroca, un joven de 16 años cuyo cuerpo sin vida fue hallado en el sur de la capital el 9 de agosto, tras cinco días de búsqueda.

Aroca había sido reportado como desaparecido el pasado 5 de agosto, luego de ser visto por última vez alrededor de las 3:30 p. m. en las canchas de microfútbol del barrio Los Laches, en la localidad de Santa Fe. Este 10 de agosto se conoció un video en el que se observa cómo cinco hombres lo interceptan, uno de ellos portando un arma de fuego.

El coronel Luis Carlos Torres, comandante de Seguridad Ciudadana #4, indicó que las primeras hipótesis apuntan a que el crimen estaría relacionado con un ajuste de cuentas entre dos estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico de estupefacientes, las cuales habrían instrumentalizado al menor de edad. “Se ha conformado una burbuja investigativa liderada por la Fiscalía General de la Nación para esclarecer los hechos y dar con los responsables”, señaló.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su rechazo a lo sucedido. “Ningún compromiso puede ser mayor que el de proteger la vida e integridad de niños, niñas y adolescentes. Cada muerte violenta de un menor es un fracaso de todos como sociedad”, afirmó.

Galán recordó que desde el 6 de agosto, cuando se conoció la desaparición, se activaron los protocolos de búsqueda con el Gaula, la Sijín y el Sipol, además del acompañamiento a la familia por parte de la Dirección de Derechos Humanos y el equipo de la Secretaría de Seguridad.

“Desafortunadamente, ayer fue encontrado su cuerpo con aparentes signos de violencia. Les he pedido a las autoridades que se adelanten todas las investigaciones para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables. No podemos aceptar más casos como el de Harold ni seguirles fallando a nuestros niños y niñas”, concluyó.

