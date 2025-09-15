Habla hermana de Sergio Blanco, hincha de Santa Fe que murió en Movistar Arena: "Tirado en el piso"

El pasado 6 de agosto, Bogotá fue escenario de una terrible hecho en el concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena.

Sergio Blanco, un joven de 30 años, miembro activo de la barra brava de Santa Fe, perdió la vida atropellado por una "camioneta fantasma" a las afueras del lugar, en un evento marcado por una "crudeza de la violencia" que dejó al descubierto una alarmante cadena de fallas de seguridad.

En entrevista con Relatos al Límite de Blu Radio, Mónica Andrea Blanco, hermana de Sergio, dio detalles de lo que vivió en este lugar y qué se sabe del caso de Sergio.

"No había un solo policía nunca en ningún momento. Los filtros de seguridad fueron una farsa; se permitió el ingreso de personas en evidente estado de embriaguez, consumo de drogas y, lo más grave, con armas blancas", dijo Andrea.

Además, describió el ingreso como una "estampida" donde la gente se lanzaba objetos, y una mujer atacaba con un cuchillo a los demás, llevando a que sintieran que"nos íbamos a morir allá adentro".

Mientras tanto, Sergio intentaba reunirse con sus amigos y con su familia. Cuando la estampida de gente armada con palos salió del concierto, Sergio y sus acompañantes se vieron obligados a defenderse, retrocediendo y tratando de huir.

"Eran muy pocos contra una turba violenta", expresó Andrea. Uno de sus amigos incluso logró identificar a uno de los agresores.

En su intento por escapar y proteger a las mujeres que lo acompañaban, Sergio corrió hacia la Avenida 30, en busca de su vehículo, pensando que los carros irían lento y frenarían. Pero no fue así.

Aparece video que muestra al hincha de Santa Fe Sergio Blanco cuando es atropellado. Pantallazo del video.

Fue arrollado brutalmente por una camioneta blanca, de servicio público, cuyos ocupantes huyeron sin prestar auxilio, dejándolo "tirado en el piso". "¿Qué persona de bien mata a una persona y la deja estrellada. Se va, huye y a hoy, un mes después no aparece?", dijo Andrea entre lágrimas.

Además, la mujer denunció que la policía que llegó al lugar se negó a trasladar a Sergio, argumentando que "no es competencia de ellos" y que debían esperar una ambulancia. Sergio aún estaba con vida, agonizando en el piso, mientras la ambulancia tardó más de 20 minutos en llegar.

Andrea llegó al lugar, reconociendo a su hermano por sus tenis, y le suplicó a los agentes que lo llevaran a un hospital, pero fue en vano. Sergio fue trasladado a la San José Infantil, pero "no se pudo hacer nada", murió después de 20 minutos de reanimación. "Si las ambulancias hubieran llegado unos minutos antes su hermano se hubiera salvado", denunció.

Andrea denuncia que ni el Movistar Arena ni el distrito han respondido a los derechos de petición, y Damas Gratis jamás se comunicó con ellos. "Mi hermano no era un barrista más y si lo hubiera sido también sería una persona que necesita apoyo", concluyó.