Aparece video clave de la muerte de Sergio Blanco en disturbios del Movistar Arena

En un avance crucial para la investigación de la trágica muerte de Sergio Blanco, un hincha de Independiente Santa Fe, se conoció un video de cámara de seguridad que grabó el momento exacto en el que un carro lo atropella.

Este material audiovisual ya está en poder de las autoridades que investigan los violentos disturbios y la posterior muerte de Blanco, ocurridos la noche del 6 de agosto en las inmediaciones del Movistar Arena.

Según las primeras informaciones derivadas del video, el vehículo implicado sería una camioneta aparentemente registrada para uso de servicio público. Sin embargo, a la fecha, aún no se ha logrado determinar la empresa a la que está adscrito el automotor, ni se ha identificado al responsable del atropello.

Este es el video donde muestra cómo es atropellado Sergio Blanco:

"Nadie responde": familia de hincha que murió en el Movistar Arena pide justicia

"Hicimos la manifestación porque exigimos justicia, pero sobretodo una mesa diálogo con las entidades encargadas. Pero como tal una mesa de diálogo en donde las víctimas tengamos información, de pronto si quieren mantenerla en privado y reserva, si no quieren exponer a la persona, que de pronto sepan cuál es la placa y la persona, estamos perfecto, pero al menos que nos den información a la familia", denunció la hermana en diálogo con Blu Radio.

En horas de la tarde de este 13 de agosto se llevaron a cabo una serie de manifestaciones sobre la NQS a la altura del estadio y el Movistar Arena por este caso, las cuales causaron problemas de movilidad en la zona, que, según la familia, busca una respuesta por parte de las autoridades sobre la muerte de Sergio Blanco el pasado 6 de agosto.

