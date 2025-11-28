En vivo
A la cárcel segundo implicado en asesinato de Harold Aroca

A la cárcel segundo implicado en asesinato de Harold Aroca

Este es el segundo señalado responsable capturado y judicializado por estos hechos ocurridos el pasado mes de agosto.

