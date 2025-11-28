A la cárcel segundo implicado en asesinato de Harold Aroca

Un juez penal de control de garantías impuso envió a la cárcel Haizak Karol Chara, uno de los presuntos implicados en el asesinato del joven Harold Aroca, de 16 años, el pasado mes de agosto en Bogotá. Los hechos ocurrieron en el barrio Los Laches de la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá.

De acuerdo con la Fiscalía, en la judicialización del capturado se tuvieron en cuenta los videos y otras evidencias, que fueron determinantes.

“Dan cuenta de que el menor de edad fue interceptado en un parque por un grupo de hombres, entre ellos estaría el hoy procesado; cuestionado por los señalamientos que supuestamente hizo contra una organización delincuencial del sector, trasladado a un sitio donde fue sometido a tratos crueles e inhumanos y finalmente atacado con arma de fuego”, informa la Fiscalía en un comunicado.

Haizak Karol Chara, capturado por asesinato de Harold Aroca Foto: Fiscalía

En la información, la Fiscalía dice que el cuerpo de la víctima fue abandonado en una zona boscosa: “Días después, el 9 de agosto, la familia del joven y las autoridades lo encontraron con quemaduras en varias partes del cuerpo y cuatro lesiones de proyectil. Por todo lo anterior, Haizak Karol Chara fue capturado en vía pública por unidades de la Policía Nacional. Una fiscal de la Unidad de Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó los delitos de homicidio y tortura, ambas conductas agravadas; secuestro simple y porte ilegal de armas de fuego”, dice la Fiscalía.



En diálogo con Relatos al Límite, de Blu Radio, Diana Carolina García, la mamá de la víctima narró cómo descubrió el cuerpo de su hijo y lo que ha tenido que pasar para buscar justicia.