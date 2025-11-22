Tras capturas por homicidio de Harold Aroca, habla su mamá: "Me amenazaron"

El asesinato de Harold Aroca, un joven de 16 años desaparecido el pasado 5 de agosto en la localidad de Santa Fe, sigue generando contundentes avances judiciales. La Fiscalía General de la Nación confirmó nuevos detalles del caso, que ocurrió en el barrio Los Laches, en el centro de Bogotá.

Según el ente acusador, el menor fue visto por última vez en un parque del sector antes de ser interceptado por varios hombres, quienes lo rodearon y forzaron a subir a un vehículo, hecho que quedó registrado en un video clave para la investigación. Cinco días después, su cuerpo fue hallado en una zona boscosa con signos de tortura y múltiples heridas.

La Fiscalía estableció que el crimen habría sido una retaliación por comentarios o cuestionamientos que Aroca hizo sobre las actividades ilegales de una estructura delincuencial que opera en la zona. El informe forense reveló lesiones, hematomas en cuello, rostro y manos, signos de sofocación y cuatro impactos de bala. La causa de muerte fue un trauma craneoencefálico severo combinado con heridas por arma de fuego.

Harold Aroca Foto: imágenes suministradas

El 17 de noviembre se produjo la primera captura clave: Anderson Santiago Pinzón Pedraza, señalado por la Fiscalía de participar en el secuestro, tortura y asesinato del joven. Aunque no aceptó los cargos, un juez de control de garantías ordenó enviarlo a la cárcel por la gravedad de los hechos. Se le imputaron delitos de homicidio agravado, secuestro simple, tortura agravada y porte ilegal de armas.



Este jueves, el proceso registró un segundo avance con la captura de alias ‘Chará’, presunto coautor del crimen. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la detención y aseguró que el señalado habría participado directamente en los hechos del 5 de agosto.

En conversación con Noticias Caracol, Diana García, madre de Harold Aroca, habló entre lágrimas sobre el proceso judicial y el profundo dolor que ha marcado a su familia. “Harold era mi primer hijo, fue mi escuela, era mi vida. Harold era mi vida y ellos me la quitaron. Me la quitaron. Era una persona, un niño con muchos sueños”, dijo.

La mujer también aseguró que ha sido víctima de intimidaciones desde que empezó a exigir justicia: “A mí me amenazaron una y otra vez. Siempre decían que me iba a pasar lo mismo que le hicieron a mi hijo. Pero como yo no me les quedé callada ni les tuve miedo, es que me quitaron mi vida. ¿Qué miedo voy a tener yo ya en estos momentos? Entonces no me quedé callada y seguí”, relató.

García agregó que su única exigencia es que los responsables enfrenten las consecuencias: “Yo los quiero vivos para que paguen en vida lo que le hicieron a mi hijo”, concluyó.