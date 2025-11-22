En vivo
Universidad Nacional
Lluvias en Bogotá
Maduro
Liga colombiana

Alias 'Chará', segundo capturado por el secuestro y homicidio de Harold Aroca

Alias 'Chará', segundo capturado por el secuestro y homicidio de Harold Aroca

La Fiscalía reveló que el joven de 16 años fue retenido, torturado y atacado con arma de fuego como represalia por cuestionar a una organización criminal que opera en la zona.

