Alias 'Chará', segundo capturado por el secuestro y homicidio de Harold Aroca

El caso del homicidio de Harold Aroca continúa avanzando con nuevas decisiones judiciales. En las últimas horas fue confirmado un segundo implicado, identificado con el alias de 'Chará', quien deberá responder por homicidio agravado, secuestro y tortura, según informó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Este hombre habría participado en los hechos ocurridos el pasado 5 de agosto en el barrio Los Laches, en la localidad de Santa Fe, donde el joven fue visto con vida por última vez.

Mientras avanza el proceso en contra de alias 'Chará', un juez de control de garantías decidió enviar a la cárcel a Anderson Santiago Pinzón Pedraza. La Fiscalía lo señala como uno de los responsables de la retención, tortura y asesinato del menor. De acuerdo con la investigación, Harold Aroca fue visto por última vez en un parque del sector acompañado por varios hombres. Cuatro días después, su cuerpo fue hallado en una zona boscosa con evidentes signos de violencia.

La fiscal del caso explicó durante las audiencias que Pinzón Pedraza habría participado en el traslado forzado del adolescente a otro punto del barrio, donde fue sometido a actos degradantes y atacado con arma de fuego. “El joven presentaba cuatro heridas con proyectil de arma de fuego y lesiones abrasivas, hematomas en el cuello, rostro y manos compatibles con tortura física. Usted, en compañía de sus amigos, desarrolló diferentes acciones y lesiones que constituyen tortura física y sofocaciones previas a su muerte. Además, la causa de la muerte fue trauma craneoencefálico severo y heridas múltiples por arma de fuego”, explicó.

Segundo capturado por el homicidio de Jarol Aroca.



Uniformados del CAI Laches capturaron a alias "Chará", presunto responsable del asesinato del joven Jarol Aroca.



Alias "Chará" tendrá que responder ante la Justicia por los delitos de homicidio agravado, secuestro y tortura.… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 22, 2025

Según la Fiscalía, el crimen habría sido una retaliación luego de que el menor hiciera comentarios sobre actividades ilegales de una organización delincuencial presente en la zona. Por estos hechos, la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes imputó cargos por homicidio y tortura agravados, secuestro simple y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Aunque el procesado no aceptó los cargos, la juez del caso consideró la gravedad de los hechos y el riesgo para la comunidad, por lo que ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.