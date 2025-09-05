Desgarrador relato de mamá de joven en Soacha; lo mataron por $6.000 de dos vasos de mazamorra

Una transacción de $6.000 por dos vasos de mazamorra terminó con la vida de Juan José Correa, un joven de 17 años, en Soacha, Cundinamarca. Su madre, Andrea Guerrero, contó en Relatos Al Límite, con Felipe García, todo lo que sucedió el 12 de abril.

Esa noche, Juan José trabajaba vendiendo mazamorra en un jeep en el sector del Centro Comercial Unisur (carrera 30 con calle 0), junto a un conductor y otro vendedor. Tres sujetos, dos adultos y un menor de edad, se acercaron, pidieron tres mazamorras y las pagaron mediante una transferencia Nequi. Solicitaron dos más, cuyo pago de $6.000 nunca llegó y todo fue un "Nequi trampa".

Al percatarse del engaño, el vehículo en el que trabajaba Juan José alcanzó a los tres sujetos. El joven se bajó y con calma les reclamó el pago, explicándoles que ese valor sería descontado de su salario diario, que rondaba los $20.000 más comisiones.

Pero uno de los adultos mayores de edad lo emprendió a golpes. En el forcejeo, el menor de edad, que entonces tenía 16 años, le entregó un puñal a uno de los mayores, quien le propinó una puñalada de aproximadamente 10 centímetros cerca al corazón de Juan José. El joven cayó al suelo y falleció de manera casi instantánea, según lo consignado en la necropsia. Sus compañeros lograron que una patrulla que pasaba por el lugar capturara a los tres agresores en flagrancia.

Juan José Correa Guerrero Foto: Relatos Al Límite

A más de cinco meses del crimen, el proceso judicial avanza con una lentitud angustiante. Los dos mayores de edad están a la espera de la audiencia de imputación de cargos programada para el 28 de septiembre.

El mayor temor de la familia es el vencimiento de términos. Andrea Guerrero alerta que, si para aproximadamente el 15 de octubre no se avanza sustancialmente en el proceso, los capturados podrían quedar en libertad, a pesar de la contundencia de las pruebas, que incluyen un video que muestra la agresión.

"La fiscal nos decía que tenía mil casos más... que no iba a adelantar los procesos porque tenía mil procesos más por hacer de la misma causa", contó.

El tercer implicado, el menor que entregó el arma homicida y que hoy tiene 17 años, enfrenta un proceso bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Su actitud durante las audiencias ha sido, según describe Andrea, de frialdad. "En muchas ocasiones se reía. La fiscal le hacía el llamado al respeto", aseguró.

En la última audiencia, el joven y su madre pidieron perdón a Andrea. "Le manifesté que no tenía el corazón para perdonarlo en este momento, que sólo Dios se encargaría de ese perdón", aseguró.

La ultima llamada de Juan José y su madre

"Juan José era con su sonrisa a toda hora, feliz, alegre... Le gustaba el fútbol, era muy querendón. Siempre regalaba rosas y peluches a sus amigos", recordó su madre. Su sueño era estudiar Derecho.

Su última conversación con su madre fue a las 4:22 p.m. de ese 12 de abril. "‘Hola madrecita, no te puedo contestar mucho porque estoy con mi jefe... pero la quiero mucho’. Fue la última conversación que tuvimos", contó Andrea.