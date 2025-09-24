"Empezaron la búsqueda con otros niños": papá de Valeria Afanador sobre la muerte de su hija

El caso de Valeria Afanador, la menor de 10 años que desapareció y falleció en Cajicá, Cundinamarca, sigue bajo la mira de las autoridades, mientras la familia presiona por resultados concretos que esclarezcan el misterio de su muerte.

Valeria desapareció el 12 de agosto de 2025 de las instalaciones del Gimnasio Campestre Los Laureles, donde se encontraba bajo el cuidado de la institución. Aunque la búsqueda se activó con participación de bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil, la niña fue hallada sin vida 18 días después, flotando en el Río Frío, a solo 200 metros de la zona del colegio.

En entrevista con la serie Relatos al Límite, conducida por el periodista Felipe García, de Blu Radio, Manuel Afanador, padre de la menor, aseguró que la zona fue rastreada intensamente, "más de 100 veces" por más de 4.000 personas en el transcurso de esos 18 días, por lo que considera "ilógico" que el cuerpo apareciera allí.

La Fiscalía General de la Nación mantiene activas dos líneas de investigación principales en este caso: la primera apunta a una posible responsabilidad por omisión en la vigilancia del Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, y la segunda evalúa la participación de un tercero en el lugar de los hechos.



A pesar de que el dictamen forense preliminar sugirió que Valeria murió por ahogamiento, posiblemente en el instante de su desaparición, este informe ha sido cuestionado por la familia, ya que se encontró agua de pantano en los pulmones de la menor, lo cual no concuerda con las características del río Frío, según el testimonio del padre.

"El dictamen señaló la presencia de agua de pantano en sus pulmones, algo que no corresponde con las características del río Frío", dijo Manuel a Relatos al Límite.

Foto: redes sociales / Blu Radio

Además, el cuerpo de Valeria presentaba una laceración en la mano derecha y un morado en el lado izquierdo del tórax, lesiones que, según el hombre, la niña no tenía al ingresar al colegio.

Manuel ha mantenido una acusación firme contra el Gimnasio Campestre Los Laureles, centrándose en que su hija "no salió sola del colegio", citando videos que muestran a la niña deambulando sola, además de una "grave falla del protocolo cuando el profesor de la siguiente clase inició la jornada sin que estuviera la totalidad de sus alumnos".

"Sabemos que empezaron la búsqueda con otros niños, lo cual nos parece muy delicado, pero no se hizo una búsqueda exhaustiva", denunció Manuel.