El infierno de Melissa Gaona: tiene 25 años, sufre un dolor insoportable y pide la eutanasia

Melissa Gaona, una joven colombiana de 25 años, enfrenta un calvario de dolor crónico tan severo que la ha llevado a solicitar la eutanasia. Su vida está marcada por múltiples enfermedades que la han acompañado desde los 18 meses de nacida, siendo la más incapacitante la endometriosis.

"Yo nunca he tenido un día, no sé qué es no sentir dolor, no sé qué es sentirse bien", aseguró en Relatos al Límite. En la actualidad, sufre dolor pélvico y abdominal, inflamación severa, y lleva días sin poder dormir, experimentando dolor incluso al respirar.

El camino de la joven de 25 años hacia un diagnóstico fue tortuoso, siendo diagnosticada con endometriosis a los 24 años. Antes de esto, su dolor fue constantemente atribuido a problemas mentales. Ella recuerda la indiferencia de los doctores: "No, lo que pasa es que usted está loca, usted no tiene nada, usted se está inventando las enfermedades o es hipocondríaca".

La paciente también fue víctima de maltrato físico y psicológico en diversos centros médicos. Melissa relata un episodio en el que un médico en un hospital la condicionó para recibir un medicamento para el dolor: "Si usted me deja tocarla sin guantes, yo de una hago que le pongan el medicamento".



La situación se tornó tan desesperada que una doctora, ante su deseo de morir, le aconsejó: "Por favor mátese, si quiere morir, mátese. Había unas pastas en la mesa y me dijo tómeselas y mátese".

Gaona concluye que esta indiferencia y el dolor la empujaron a la decisión drástica: “Ellos me llevaron a tomar esa decisión, el dolor y ellos”.

El sistema de salud colombiano desahució a Melissa, ofreciéndole como única opción una cirugía mutilante (extirpación de útero, ovarios, trompas, y partes del colon o intestino) que solo mitigaría el dolor en un 15 % a 20 %, sin garantizar una mejoría en su calidad de vida.

“No me dejan morirme asistidamente sin que yo sufra y tampoco me da una solución para sobrellevar el dolor, entonces yo qué hago?”. Ante la falta de especialistas y la incapacidad de los médicos en Colombia, Melissa y su familia buscan ayuda en centros especializados en el extranjero (México, Suiza), donde se realiza la cirugía de escisión, un procedimiento que no está disponible en el país.

Melissa Gaona, quien ha acudido sin éxito a senadores, a la vicepresidenta y al ministro de Salud, hace un llamado urgente al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y a la sociedad: "Que por favor mire la endometriosis y mire todas las mujeres que estamos pasando por esta situación, que es una enfermedad muy incapacitante, que causa mucho dolor y que no tenemos una calidad de vida, que por favor necesito ayuda porque yo quiero vivir, pero no quiero vivir con dolor". Ella reitera que, si bien desea vivir, no quiere seguir en este "infierno".