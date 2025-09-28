Habla mamá de joven de 25 años que está pidiendo la eutanasia en Bogotá: "Nos derrumbamos"

Melisa Gaona Duarte, una joven de 25 años nacida en Bogotá, enfrenta una constante lucha por vivir con múltiples dolores en su cuerpo, que ella describe como “insoportables”, por lo que está solicitando la eutanasia.

Su diagnóstico fue recibido en febrero de 2024 e indicó que padece endometriosis grado 4, la forma más alta y severa de la enfermedad. Este tejido uterino anómalo se ha implantado y está afectando múltiples órganos, incluyendo el intestino delgado y grueso, la uretra, la vejiga y la pared abdominal, además de presentar un quiste hemorrágico.

En entrevista con Los Informantes de Caracol Televisión, la mujer dio detalles de su enfermedad y del proceso que ha tenido que vivir. “No puedo hablar, me ahogo. El dolor es tan fuerte que no puedo respirar, me desmayo, lloro de una forma inagotable. No me aguanto”, relató entre lágrimas.

Por eso, el pasado 31 de julio, Melisa grabó un video que se volvió viral en redes sociales solicitando la eutanasia, argumentando su derecho fundamental a “vivir dignamente”.



Aunque Melisa nació en perfectas condiciones en el año 2000, a los 18 meses fue diagnosticada con apendicitis que derivó en peritonitis, lo que requirió una cirugía. Los síntomas de vómito y malestar reaparecieron entre los 5 y 6 años.

“Nació bien, no tuvimos ninguna complicación en el parto, nada. Un 31 de octubre empezó todo esto”, dijo su madre.

La intensidad del dolor se disparó a medida que crecía. A sus 15 años, por consejo médico para aliviar los cólicos menstruales, se le implantó un dispositivo hormonal. Este tratamiento fue crucial, ya que el 18 de febrero de 2020, poco antes de cumplir 20 años, Melisa sufrió una isquemia cerebral causada por un coágulo que los médicos asociaron al uso del dispositivo.

“Cuando llegamos a la clínica encontramos a la niña en un estado impresionante. No me reconoció como mamá, perdió el habla”, señaló su madre.

El drama de joven que pide la eutanasia en Bogotá: "Sufro con solo respirar" Foto: captura de pantalla

Este episodio la dejó sin habla, sin reconocer a su familia y con pérdida de movilidad, requiriendo un año completo de terapias de rehabilitación. Tras retirar el tratamiento hormonal, los síntomas volvieron y, a pesar de seis cirugías y dos ingresos a UCI, “me trataban como loca. Me decían que yo era una hipocondríaca”.

Aunque Melisa solicitó la eutanasia, su petición fue negada por el equipo médico, argumentando la existencia de alternativas no consideradas. Una de estas alternativas era una cirugía que implicaba la extirpación de la matriz, ovarios y trompas de falopio, y posiblemente una colostomía y una urostomía, lo que, según afirma, la dejaría dependiendo de bolsas para sus funciones básicas.

“Empezó a leernos la carta (de solicitud de eutanasia). Mi esposo y yo nos cogimos de la mano y nos derrumbamos, nunca lo imaginamos. Siempre buscamos una esperanza”, relató su madre.