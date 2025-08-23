El drama de joven que pide la eutanasia en Bogotá: "Sufro con solo respirar"

Dayan Melissa Gaona Duarte, una mujer de 25 años, atraviesa un terrible drama por la solicitud de la eutanasia en Colombia, argumentando un sufrimiento y vida indigna debido a la endometriosis severa y crónica que padece.

A través de una denuncia en redes sociales, Melissa describió que su calvario que se remonta a 15 años atrás, cuando experimentó el primer dolor con su menstruación inicial, el cual se ha agravado drásticamente en los últimos cinco años. Actualmente, padece dolor crónico abdominal, vómitos, náuseas, y dolor extremo al orinar, defecar, comer, caminar, moverse e incluso respirar.

Ha sido diagnosticada con un quiste hemorrágico de 4.3 y según dice, padece de dolor pélvico crónico, estreñimiento, síndrome de ansiedad severo y síndrome vesical doloroso. La intensidad del dolor es tal que le impide dar un solo paso.

Según dijo, ha agotado todas las vías médicas posibles: "Yo llevo 7 cirugías, yo lo he intentado todo". Entre los tratamientos que ha recibido está múltiples hospitalizaciones, medicina alternativa, fisioterapia pélvica, terapias psicológicas, y medicamentos analgésicos de alta potencia. Sin embargo, nada le ha funcionado.

Adicionalmente, Melissa es alérgica a muchos medicamentos como el diclofenaco, dipirona, naproxeno, ibuprofeno, tramadol, medios de contraste y la mayoría de los opioides, lo que ha complicado sus tratamientos.

La mujer contó que los doctores de ginecología y expertos en endometriosis le han comunicado que "lamentablemente ya no se podía hacer nada" en su caso más allá de una cirugía "abrasiva" que no garantizaría la erradicación del dolor ni de la enfermedad al 100 %.

Además, Melissa enfrenta una grave infección bacteriana que se extendió de sus intestinos a su sangre, y sufre intensos pujos abdominales y dificultades para orinar por horas, con riesgo de infección si usa sondas.

Por eso Melissa envió una carta al servicio de ginecología de un hospital en Bogotá el pasado 31 de julio de 2025, manifestando su voluntad "de manera libre, consciente, informada" de acceder al procedimiento de eutanasia: "Esta vida que estoy viviendo realmente no es una vida digna, estoy atrapada en un dolor y en un sufrimiento", dice.

"No deseo vivir en una vida en la que tenga que sufrir con solo respirar". Melissa pide que se respete su voluntad y su derecho a decidir sobre su cuerpo y su dignidad.

¿Qué es la endometriosis?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la endometriosis es una enfermedad que aparece desde la primera menstruación o en la menopausia en mujeres, donde crece un tejido en la mucosa del útero, que causa dolor extremo.

Cerca de 190 millones de mujeres y niñas en edad reproductiva padecen endometriosis en el mundo, lo que significa el 10 %. Actualmente, no existe un tratamiento que la cure, pero si se puede aliviar los síntomas.