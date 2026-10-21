Gobernación ratifica cierre del colegio Gimnasio Campestre por caso de Valeria Afanador

La Gobernación de Cundinamarca confirmó la cancelación de la licencia de funcionamiento del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, institución educativa en la que estudiaba Valeria Afanador, quien desapareció en agosto de 2025 y fue hallada sin vida en la ronda del río Frío, cercana al colegio. La medida se hará efectiva una vez finalice el calendario académico correspondiente al año lectivo 2026.

La decisión fue adoptada al resolver un recurso de apelación presentado contra la sanción administrativa impuesta al establecimiento educativo en junio de 2026. Tras revisar el recurso, la administración departamental ratificó la cancelación de la licencia de funcionamiento del colegio.

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De acuerdo con la decisión administrativa, el establecimiento fue declarado responsable por presuntas omisiones relacionadas con el deber de cuidado y la protección especial que requería la estudiante, quien tenía síndrome de Down. También se señalaron fallas en los protocolos institucionales de seguridad y reacción.

Con la ratificación de la medida, el colegio deberá continuar sus actividades académicas hasta la finalización del calendario escolar de 2026. Una vez concluya ese periodo, se hará efectivo el cierre definitivo de la institución.



Como parte de las disposiciones relacionadas con la terminación de sus actividades, la rectora, Sonia Ochoa Daza, deberá presentar ante la Secretaría de Educación de Cundinamarca, antes del 31 de octubre de 2026, un Plan de Reubicación de Estudiantes. El documento deberá ser entregado dentro del plazo establecido por la administración departamental.

La decisión administrativa se conoce mientras avanza el proceso judicial relacionado con la muerte de Valeria Afanador. En los próximos días se espera la audiencia de acusación contra Emily Vivian Fuentes Hernández, directora de curso, y Danny Javier Ochoa Prada, jefe de seguridad de la institución, por los hechos investigados.