Habla madre de Donovan Balanta tras su muerte que involucra policías: “Que no haya perdón ni rebaja”

Marleny Paz, madre de Donovan Balanta, habló sobre el dolor que enfrenta su familia un mes después de la muerte de su hijo, un hombre de 36 años cuyo caso involucra a integrantes de la Policía Nacional. La mujer pidió que los uniformados capturados por estos hechos reciban condenas largas y que no tengan beneficios judiciales.

“Entonces espero que la condena sea larga para ellos y que no haya perdón ni rebaja de condena”, manifestó Paz durante una entrevista con El Ojo de la Noche, de Mañanas Blu, en la que recordó lo ocurrido y reclamó que las investigaciones continúen.

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Según el reporte periodístico, la Fiscalía y Medicina Legal determinaron que Balanta murió después de una golpiza que habría recibido de policías cuando llegaba a su vivienda, en el barrio Caracolí, en el municipio de Soacha, Cundinamarca. El hombre habría sido retenido y trasladado a una estación de Policía antes de ser llevado a un centro médico, donde falleció minutos después.

Por este caso, la Fiscalía ordenó la captura de un mayor, un subintendente y dos patrulleros que estarían implicados en los hechos.



Madre de Donovan Balanta pide que investiguen a más policías

Marleny Paz aseguró que espera que las autoridades continúen con las investigaciones, pues considera que hay otros uniformados que también deben ser investigados y que todavía no han sido capturados.

La mujer cuestionó la versión según la cual los hechos estarían relacionados con una riña y sostuvo que su hijo apenas estaba llegando al lugar donde se encontraban los policías.

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“Eso no era ninguna riña”, afirmó. Luego preguntó: “¿Dónde están los otros contrincantes de la riña que ellos dicen que era? ¿Dónde están?”.

La madre también habló de las dificultades que enfrenta para exigir justicia y señaló que, por su condición económica y su pertenencia a una comunidad afro, siente que debe enfrentarse a una institución con mayores recursos.

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“Donovan no se merecía esa muerte, esa muerte que le dieron esos policías”, expresó Paz, quien calificó de criminal el trato que, según su denuncia, recibió su hijo.

La habitación de Donovan sigue intacta

Un mes después de lo ocurrido, la familia continúa enfrentando la ausencia de Donovan. De acuerdo con el reporte de El Ojo de la Noche, su madre no ha querido cambiar nada de la habitación en la que él descansaba y tampoco ha destendido su cama.

La motocicleta que utilizaba permanece estacionada en la casa de su hermana, donde acostumbraba dejarla. Paz también recordó el almuerzo que había preparado para su hijo el día de los hechos y que quedó servido sobre la mesa cuando conoció lo sucedido.

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El impacto de su muerte también ha afectado a los hijos de Donovan. Según el relato entregado, uno de ellos quería ingresar a la Policía Nacional, pero después de lo ocurrido ya no quiere saber nada de la institución.

Durante el fin de semana anterior al reporte, los amigos de Balanta le rindieron un homenaje en el parque principal.

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Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: