Capturan a cuatro policías por presunta responsabilidad en la muerte de Donovan Balanta en Soacha.

Las órdenes de captura fueron ejecutadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la Sijín de la Policía Nacional, durante diligencias realizadas simultáneamente en Soacha y Barbosa, Santander. La investigación está a cargo de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Seccional Cundinamarca de la Fiscalía.

De acuerdo con los elementos probatorios recaudados, Balanta Paz fue detenido en el barrio Caracolí, en el sur de Bogotá, durante un procedimiento que buscaba atender una discusión entre vecinos y terminó en un enfrentamiento entre civiles y uniformados. Inicialmente, el hombre fue señalado de lanzar un objeto contundente contra un grupo de policías.

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La investigación indica que, durante la aprehensión, un subintendente y tres patrulleros presuntamente lo esposaron, golpearon con puños y patadas en la cabeza y el abdomen, y le aplicaron descargas eléctricas con un dispositivo tipo táser. Las agresiones, según la Fiscalía, habrían continuado después de su traslado a la estación de Policía de Cazucá.

En ese lugar, Balanta habría pedido reiteradamente atención médica porque tenía dificultades para respirar y sentía un dolor intenso en el pecho. Otra persona que estaba detenida también habría solicitado ayuda para él. Sin embargo, de acuerdo con la investigación, no recibió asistencia médica oportuna.



El mayor, quien se desempeñaba como comandante de la estación de Cazucá y estaba a cargo de las unidades involucradas, es señalado de no activar los protocolos de atención médica, no impedir las presuntas agresiones y descargas eléctricas, y advertir el deterioro físico del detenido sin que se produjera una atención oportuna.

Según la Fiscalía, Balanta Paz fue trasladado a un hospital cerca de 20 minutos después, cuando ya había perdido el conocimiento. El hombre falleció esa noche, el 20 de septiembre.

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El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que la causa de muerte fue una arritmia cardíaca por descargas eléctricas. El informe también documentó quemaduras y otras lesiones en el cuerpo de la víctima.

La Fiscalía indicó que la investigación se adelanta con enfoque diferencial, teniendo en cuenta la condición étnico-racial de Balanta Paz y a partir del análisis de evidencia técnica, científica y forense.

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Los cuatro uniformados serán presentados ante un juez de control de garantías. En las audiencias concentradas, un fiscal les imputará los delitos de homicidio agravado y tortura agravada, de acuerdo con la posible responsabilidad y participación individual que se establezca para cada uno. Sigue pendiente otra captura.