Seis familias de falsos positivos de Soacha tendrán lugar permanente para los restos de sus hijos

Seis jóvenes de Soacha asesinados en el Catatumbo y presentados falsamente como bajas en combate ya cuentan con un lugar de sepultura permanente para sus restos. Así lo informó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que acompañó a sus familias en este proceso, en el marco del subcaso Norte de Santander del Caso 03, sobre las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.

Las víctimas son Julián Oviedo Monroy, Elkin Gustavo Verano Hernández, Jader Andrés Palacio Bustamante, Joaquín Castro Vásquez, Daniel Alexander Martínez y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez. Todos ellos son jóvenes que fueron engañados y trasladados a Norte de Santander, donde fueron asesinados y presentados como bajas en combate, durante los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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El proceso buscó aliviar las dificultades económicas y administrativas que enfrentaban sus familias para mantener los restos en cementerios públicos y privados. Algunas incluso tenían deudas pendientes por los servicios funerarios. Para atender esta situación, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) entregó los certificados de asignación de las bóvedas y se gestionó el pago de obligaciones pendientes con los cementerios y otros gastos funerarios.

“Muy agradecida por haber hecho posible la recuperación de los restos de mi hijo”, dijo Gloria Astrid Peláez Martínez, madre de Daniel Alexander Martínez. La mujer también pidió que la ayuda llegue a otras familias que aún no han podido adelantar los trámites. “Hay mamitas que ni siquiera han empezado a hacer el proceso y necesitan mucho”, afirmó Peláez.



La magistrada Zoraida Anyul Chalela Romano, de la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP, explicó que el proceso comenzó a mediados de 2024 y requirió la coordinación entre autoridades nacionales y territoriales. El trabajo incluyó reuniones con las familias, visitas a cementerios y revisión de documentos.

“Es nuestro trabajo hacer que el resto de la sociedad también lo sepa: a Colombia le hacen falta sus hijos”, afirmó la magistrada durante el acto de dignificación de las víctimas.

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La gestión continúa para que las familias de otros tres jóvenes de Soacha víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas: Jaime Castillo Peña, Diego Armando Marín y Yonny Duvián Soto Muñoz. Se espera que para ellos también se pueda garantizar una sepultura digna y permanente para sus seres queridos.