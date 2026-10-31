Estados Unidos financiará cuatro semanas de formación para jóvenes emprendedores colombianos

La Embajada de Estados Unidos en Colombia abrió la convocatoria del programa Jóvenes Líderes de las Américas (YLAI), dirigido a emprendedores colombianos que quieran fortalecer sus negocios y conectarse con líderes de otros países de la región. Los seleccionados viajarán a Estados Unidos durante cuatro semanas, entre junio y julio de 2027, con los gastos financiados por el Gobierno estadounidense.

Annika Betancur, portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, explicó en entrevista con Blu Radio que el programa busca ampliar las capacidades de los participantes y facilitar el intercambio de conocimientos entre emprendedores. La convocatoria estará abierta hasta el 8 de noviembre y la selección comenzará en diciembre.

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¿Cuáles son los requisitos para participar en YLAI 2027?

De acuerdo con Betancur, los aspirantes deben cumplir las siguientes condiciones:



Tener entre 25 y 35 años al primero de enero de 2027.

Ser ciudadanos colombianos y residir en Colombia.

Contar con un emprendimiento o negocio con fines de lucro.

Tener dominio del inglés.

Ser elegibles para obtener una visa J-1.

Tener disponibilidad para viajar a Estados Unidos entre junio y julio de 2027.

La portavoz aclaró que, para esta edición, no se aceptarán proyectos ni negocios sin ánimo de lucro.



Clases de posgrados. Foto: Freepik.

Además, el manejo del inglés es indispensable, pues las actividades durante las cuatro semanas se desarrollarán en ese idioma y los participantes compartirán con emprendedores de distintos países.

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“Todos tienen que hablar muy bien el inglés porque el programa en Estados Unidos, las cuatro semanas que uno pasa con sus compañeros de la región, todo es en inglés”, explicó Betancur.

¿Cuántos colombianos podrán participar y qué cubre el programa?

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La portavoz indicó que Colombia recibió cerca de 20 cupos en la edición mencionada durante la entrevista. Sin embargo, la selección es competitiva debido al número de solicitudes que recibe el programa.

Los participantes podrán ampliar sus redes de contactos, fortalecer sus conocimientos empresariales y compartir experiencias con emprendedores de países como México y Brasil, entre otros.

La postulación es gratuita y el programa está completamente financiado por la Embajada de Estados Unidos, con la implementación de sus socios en IREX.

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¿Cómo inscribirse en la convocatoria de Jóvenes Líderes de las Américas?

Los interesados pueden consultar los requisitos y presentar su solicitud a través de ylai.state.gov/apply. La fecha límite para postularse es el 8 de noviembre.

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Betancur también invitó a los jóvenes emprendedores que todavía no tienen el nivel de inglés requerido a prepararse para futuras convocatorias.