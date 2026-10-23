Icesi estrena el pregrado Diseño e Innovación: estudiantes organizan el pensum a su manera

La Universidad Icesi presentará el próximo 29 de octubre su nuevo pregrado en Diseño e Innovación, una propuesta académica que surge de la evolución de Diseño Industrial, carrera que durante 28 años ha formado profesionales orientados a impulsar procesos de transformación. El programa incorpora nuevas áreas de conocimiento para responder a los cambios tecnológicos, económicos, sociales y ambientales que hoy plantean desafíos a quienes trabajan en diseño.

La actualización responde a la necesidad de ampliar el alcance de esta disciplina e integrar herramientas que permitan desarrollar soluciones para problemas concretos. Con este cambio, la institución busca conservar la trayectoria de su programa de Diseño Industrial y, al mismo tiempo, incorporar una perspectiva más flexible e interdisciplinaria, conectada con las necesidades de las organizaciones y las comunidades.

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El nuevo pregrado combina diseño, investigación, innovación, tecnología, emprendimiento y negocios, con la sostenibilidad como uno de sus ejes. La formación está orientada a que los estudiantes aprendan a identificar necesidades, trabajar con profesionales de diferentes campos y construir propuestas que aporten valor en distintos contextos.

Inteligencia artificial y sostenibilidad, entre los ejes de formación

Uno de los aspectos de Diseño e Innovación es la incorporación de contenidos relacionados con tecnologías emergentes y prototipadas con inteligencia artificial. Estas herramientas se articulan con asignaturas y experiencias enfocadas en el pensamiento creativo, los procesos de diseño, los materiales, la manufactura y el desarrollo de modelos de negocio.

El plan de estudios también contempla el diseño regenerativo, una perspectiva que se integra a la apuesta por la sostenibilidad y la búsqueda de soluciones que consideren los efectos de los productos, servicios y procesos sobre su entorno.

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La propuesta académica busca que los estudiantes no se limiten a diseñar objetos, sino que puedan intervenir en la creación y mejora de servicios, experiencias, entornos e interacciones. Para ello, la formación combina conocimientos técnicos con capacidades para comprender las necesidades de las personas y desarrollar respuestas desde una perspectiva colaborativa.

De acuerdo con el enfoque del programa, los futuros profesionales podrán diseñar interacciones centradas en los usuarios, incorporar nuevas tecnologías con criterios de sostenibilidad y desarrollar propuestas de negocio innovadoras. La preparación también apunta a que puedan desempeñarse en escenarios locales e internacionales, con herramientas para abordar desafíos desde distintas disciplinas.

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Una carrera con opciones para personalizar la formación

El nuevo pregrado también se articula con el modelo educativo de la Universidad Icesi, que busca conectar los intereses y las fortalezas de cada estudiante con las competencias que requieren las organizaciones del futuro.

Bajo este esquema, quienes ingresen a Diseño e Innovación podrán construir una trayectoria académica personalizada. Esto significa que tendrán la posibilidad de profundizar en áreas relacionadas con su disciplina o complementar su preparación con conocimientos de otros campos.

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La institución contempla, además, la opción de obtener certificaciones de competencias durante el pregrado. Estas acreditaciones se desarrollarán junto con empresas y organizaciones aliadas y estarán orientadas a fortalecer habilidades valoradas en el mercado laboral. Los estudiantes también podrán adelantar materias de posgrado mientras cursan su carrera.

El objetivo de esta estructura es que la formación no dependa exclusivamente de las asignaturas del plan de estudios, sino que permita sumar credenciales y experiencias que contribuyan al perfil profesional antes de obtener el título universitario.

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Estas son las trayectorias y rutas optativas del pregrado

Las alternativas de formación se distribuyen en dos grupos. El primero corresponde a las trayectorias disciplinares, que incluyen Gestión y Emprendimiento, Sostenibilidad y Ecodesarrollo, e Interacción y Experimentación.

El segundo está compuesto por rutas optativas que permiten explorar campos específicos: Retail Design (interiorismo), Urbanismo e Innovación para el Sistema Moda. Estas opciones amplían las posibilidades de orientar la preparación hacia distintos sectores y necesidades profesionales.

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Con esta combinación, los estudiantes podrán complementar su diploma con certificaciones, créditos académicos y experiencias laborales que fortalezcan su perfil. La propuesta busca integrar los conocimientos propios del diseño con competencias relacionadas con la gestión, la sostenibilidad, la experimentación y el desarrollo de soluciones innovadoras.

La Universidad Icesi abrirá las puertas de esta nueva propuesta el 29 de octubre a las 4:00 P.M., los interesados podrán conocer todos los detalles de este pregrado y su enfoque de formación junto son amigos y familiares. La presentación marca una nueva etapa para una carrera que, después de 28 años de trayectoria en la institución, amplía su perspectiva para incorporar las herramientas y los campos de conocimiento que forman parte de los desafíos tecnológicos actuales del diseño.