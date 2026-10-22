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Soacha y Cali tendrán 13 proyectos de infraestructura educativa para más de 14.000 estudiantes

El Ministerio de Educación y la Agencia Nacional de Infraestructura priorizaron la construcción de seis colegios en Soacha y la reposición y construcción de siete en Cali, con el propósito de ampliar y mejorar los espacios educativos.

Colegio educación salón de clases estudiantes.
Salón de colegio
Foto: referencia, Flow
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 22 de oct, 2026

Más de 14.000 estudiantes de Soacha, Cundinamarca, y Cali, Valle del Cauca, se beneficiarán de proyectos de infraestructura educativa priorizados por el Ministerio de Educación Nacional y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

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La iniciativa contempla, como prueba piloto, la construcción de seis colegios nuevos en Soacha, que tendrían capacidad para atender a 7.680 estudiantes en los sectores de Prado Vega, Torrentes, Ciudadela Sucre y Ciudad Verde.

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En Cali, por su parte, se proyecta la reposición y construcción de siete instituciones educativas, con intervenciones que beneficiarían a cerca de 6.700 estudiantes de preescolar, básica y media.

El acuerdo entre las entidades establece compromisos para avanzar en los estudios necesarios para desarrollar los proyectos y realizar un seguimiento mensual a los avances, con el fin de revisar el cumplimiento de las actividades previstas.

Estas iniciativas buscan ampliar la capacidad de atención de los establecimientos educativos y mejorar la disponibilidad de espacios para los estudiantes de ambos municipios.

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El Ministerio de Educación, liderado por la ministra Ilva Myriam Hoyos Castañeda, y la ANI deberán avanzar en las etapas técnicas necesarias para continuar con el desarrollo de los proyectos.

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