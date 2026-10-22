Malas noticias para la Selección Colombia: se confirma la lesión de Luis Díaz

Una mala noticia para el Bayern Múnich y la Selección Colombia, pues Luis Díaz estará varias semanas fuera de las canchas, luego de que los exámenes médicos revelaran una lesión muscular sufrida durante el compromiso de Champions League frente al Arsenal, disputado este miércoles 21 de octubre. El extremo guajiro, que venía de marcar tres goles y entregar una asistencia frente al RB Leipzig, tuvo que abandonar el terreno de juego después de permanecer apenas 22 minutos en cancha.

Aunque inicialmente el cuerpo técnico del conjunto alemán había transmitido tranquilidad sobre su estado físico, los resultados de las pruebas médicas confirmaron una lesión que podría dejarlo sin participación en la próxima fecha FIFA.

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¿Qué lesión sufrió Luis Díaz con el Bayern Múnich?

Según el parte médico del conjunto bávaro, el colombiano sufrió una pequeña rotura muscular en la parte posterior del muslo izquierdo, específicamente en la zona de los isquiotibiales.

La lesión ocurrió durante el empate 2-2 frente al Arsenal. El guajiro comenzó el encuentro desde el banco debido a molestias que había presentado después del partido contra Leipzig, pero ingresó al minuto 68 por decisión de Vincent Kompany.



Sin embargo, cerca del final del compromiso, el atacante intentó acelerar para disputar un balón y sintió una molestia que le impidió continuar.

El entrenador del Bayern había señalado después del partido que no esperaba una lesión de gravedad, aunque reconoció su preocupación porque las molestias aparecieron dos veces en un periodo muy corto.

Luis Díaz será baja.



¡Te deseamos una pronta recuperación Lucho! ❤️‍🩹



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¿Cuánto tiempo estará de baja Luis Díaz?

El equipo alemán confirmó que será baja pero no especificó una fecha para el regreso del colombiano a las canchas. No obstante, algunos medios señalan que el tiempo promedio de recuperación en este tipo de molestias es de entre 4 y 6 semanas.

Su tiempo fuera de las canchas justo en un momento en el que Lucho comenzaba a recuperar su protagonismo ofensivo. El pasado sábado 17 de octubre había sido la gran figura del Bayern en la goleada 6-1 contra Leipzig, con un triplete y una asistencia.

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¿Qué partidos de la Selección Colombia se perdería Luis Díaz?

El tiempo estimado de recuperación dejaría al delantero por fuera del compromiso amistoso que la Selección Colombia disputará contra Chile el viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Posteriormente, ambas selecciones volverán a encontrarse el martes 17 de noviembre en el estadio Nacional de Santiago de Chile.

Díaz ya había quedado por fuera de la convocatoria anterior por decisión conjunta con Néstor Lorenzo, quien consideró necesario darle descanso después de una alta carga de partidos con su club.

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Ahora, cuando se esperaba su regreso, la lesión muscular vuelve a complicar sus posibilidades de ponerse la camiseta de la Selección.

Por el momento, la Federación Colombiana de Fútbol no ha anunciado su ausencia, aunque los plazos de recuperación reportados desde Alemania hacen prever que no estará disponible para los dos amistosos.