¿Alarma en la Selección? Luis Díaz solo pudo jugar 20' ante el Arsenal: se retiró lesionado

La Selección Colombia está pendiente de Luis Díaz. El delantero guajiro solo alcanzó a disputar 20' minutos en el partido que su equipo, el Bayern Múnich, disputó este miércoles ante el Arsenal en juego correspondiente a la tercera fecha de la UEFA Champions Lerague, que tuvo lugar en el Allianz Arena de la capital alemana y finalizó con empate a dos goles.

La salida de 'Lucho' Díaz de la cancha se produjo puntualmente al 87', solo 20' exactos después de haber sido enviado al campo de juego para el partido que finalizó 2-2. Davies (34') y Kane (60'), este último de penalti, convirtieron los goles del equipo bávaro, que dejó escapar dos puntos en casa ante un Arsenal que festejó gracias a Ezxe (24') y Declan Rise (81').

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¿Cómo le fue a Luis Díaz en Champions este miércoles?

En los 20' que alcanzó a disputar, luego de haber ingresado al campo en lugar de Saibari, Luis Díaz recibió, de acuerdo con el portal especializado Sofascore, una calificación de 6.4. Entre otros datos, el colombiano logró un tiro directo a portería,completó el 88 % de los pases que intentó (7 de 8) y tuvo una precisión total, es decir del 100%, en pases en el campo rival, acertando los 5 que realizó durante el tiempo que estuvo en cancha.

Díaz, además, tuvo dos pérdidas de balón, 9 toques a la pelota y no recibió faltas durante sus 20' de juego en el Allianz Arena. El colombiano tampoco registró, según la aplicación Sofascore, despejes, tiros bloqueados ni intercepciones, mientras que fue regateado en dos oportunidades, antes de abandonar el campo para darle paso a su compañero Ndiaye.