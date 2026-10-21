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Palmeiras, con Jhon Arias, jugará la final de la Copa Libertadores tras eliminar a Fluminense

Todo se tuvo que definir desde el punto blanco, donde el local se impuso 5-3.

Palmeiras vs Fluminense.
Palmeiras, con Jhon Arias, vs. Fluminense.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

El Palmeiras caminó por la cuerda floja pero clasificó este miércoles a la final de la Copa Libertadores al vencer 5-3 en los penaltis al Fluminense, una victoria que le permitirá buscar su cuarto título en el torneo.

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El Verdão espera en la gran final del próximo 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo al ganador entre Flamengo, actual campeón, y Estudiantes de La Plata.

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Palmeiras fue impecable en la definición desde los 12 pasos y su portero, Carlos Miguel, detuvo un cobro de Nonato que inclinó la ventaja para obtener el boleto al último partido.

La tanda de penales llegó tras un gol de Hércules en el minuto 81 que dio la victoria 1-0 al Flu en su visita al Nubank Parque, en Sao Paulo.

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Así, el club tricolor niveló esta serie de semifinales después de haber perder 2-1 la semana pasada en el estadio Maracaná, en Rio de Janeiro.

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Fiel a su estilo, un ADN competivivo que muchas veces sacrifica la estética, el Palmeiras del entrenador Abel Ferreira fue muy conservador.

Aunque estuvo cerca de pagarlo caro con la anotación de Hércules, tras un fantástico pase del juvenil Wesley Natã, los paulistas retornan con ganas de revancha a la final de la Libertadores, un año después de perderla 1-0 ante el Flamengo en Lima.

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El Fla y Estudiantes, que empataron 0-0 hace siete días en La Plata, decidirán su suerte este jueves en Rio.

Los clubes del poderoso Brasileirão han ganado siete títulos en fila en la Libertadores y cinco de las últimas seis finales han sido 100% brasileñas.

El Pincha es el único sobreviviente que desafía la hegemonía de Brasil, un país que está a un título de convertirse por primera vez en el máximo ganador de la Copa Libertadores y romper el empate con Argentina, ambos con 25 coronas continentales.

Cuándo es la final de la Libertadores

El campeón de conocerá el 28 de noviembre, cuando Palmeiras y el otro finalista disputen el anhelado partido en Montevideo, Uruguay.

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