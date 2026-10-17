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¡Regresa el guajiro! Lucho Díaz Marcó hat-trick y dio asistencia en goleada del Bayern ante Leipzig

El colombiano fue la gran figura del encuentro con tres goles y una asistencia, liderando la contundente victoria del Bayern Múnich sobre el RB Leipzig en la Bundesliga.

Luis Díaz con Bayern Munich
Luis Díaz con Bayern Munich
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 17 de oct, 2026

El Bayern goleó este domingo por 6-1 al RB Leipzig con un gran partido del colombiano Luis Díaz que marcó tres goles e hizo un pase de gol mientras que los otros tantos fueron de Aleksandr Pavlovic, Michael Olise y Harry Kane.

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El Bayern se adueñó del partido prácticamente desde el comienzo ante un Leipzig inseguro que no encontraba respuesta ante la constante movilidad del equipo de Vincent Kompany.

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El Leipzig sólo tuvo una breve fase en la que intentó mover el balón en la mitad del Bayern, pero empezó a sufrir desde muy pronto. La primera ocasión del Bayern llegó en el minuto 2, en un contragolpe lanzado por Kane desde la propia mitad. Luis Díaz, tras excelente pase de Michael Olise, falló en el control y tuvo que jugar hacia atrás.

En el 12 Luis Díaz, esta vez a pase de Kimmich desde el centro del campo, definió dentro del área tras dejar en el camino a Lukas Klostermann.

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Luego, las ocasiones se fueron multiplicando. Luis Díaz, Dayot Upamecano e Ismael Saibari estuvieron muy cerca del segundo que finalmente marcaría, en el 26, Aleksandr Pavlovic con un remate de zurda dentro del área a pase de Luis Díaz en una jugada que se inició con un pase largo de Kane desde cerca de la media luna del área del Bayern.

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Olise, en el 33, haría el tercero con un remate desde la media luna tras asociarse con Kane y en una jugada que se inició con una recuperación de pelota de Konrad Laimer cerca de la banda.

El comienzo del segundo tiempo siguió en la misma tónica y en el minuto 47 llegó el cuarto, marcado por Luis Díaz a pase de Kane tras una recuperación de pelota de Upamecano cerca de la raya central.

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El Leipzig siguió sufriendo sobre todo por la banda derecha, por donde habían llegado los dos primeros goles y por donde llegaría también el quinto, marcado por Harry Kane desde corta distancia a centro de Nathaniel Brown.

La goleada era aplastante pese a que el meta Maarten Vandervoordt había evitado más de un gol con buenas paradas y las cosas empeorarían para el Leipzig y la tarde se haría aún más grande para Luis Díaz que completó el tercero en su cuenta personal y el sexto del Bayern en el minuto 69 con un remate desde la media luna.

En el descuento Maksimovic marcó el tanto del Leipzig que sólo sirve para maquillar un poco la debacle del equipo de Demichelis.

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