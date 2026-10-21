Lista la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla: estos equipos disputarán el título

La final de la Copa Sudamericana 2026 ya tiene a sus dos protagonistas: Atlético Mineiro de Brasil y Boca Juniors de Argentina disputarán el título el próximo 21 de noviembre en Barranquilla.

El conjunto brasileño aseguró su clasificación pese a perder 2-0 frente a Montevideo City Torque en Uruguay, resultado que no le alcanzó al equipo local para remontar la ventaja obtenida en el partido de ida. De esta manera, el estadio que recibirá la definición del torneo continental se prepara para un duelo entre dos históricos del fútbol sudamericano.

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Atlético Mineiro, dirigido por Eduardo Domínguez, llegó al compromiso de vuelta con una ventaja de tres goles y estuvo cerca de perderla en una noche complicada en el estadio Centenario de Montevideo. El equipo uruguayo salió a buscar la remontada desde los primeros minutos y generó varias oportunidades de peligro, pero se encontró con intervenciones importantes del arquero Gabriel Delfim. El conjunto brasileño también tuvo opciones para marcar, entre ellas un remate de Reinier Jesus que se estrelló contra el travesaño.

La tensión aumentó en los últimos minutos, cuando el lateral ecuatoriano Alan Franco fue expulsado y Atlético Mineiro quedó con diez jugadores. Montevideo City Torque aprovechó la situación para marcar dos goles que pusieron en duda la clasificación brasileña. Kevin Silva abrió el marcador al minuto 89, tras una asistencia de Juan Ignacio Quintana, mientras que Gary Kagelmacher anotó de cabeza en el tercer minuto del tiempo añadido. Sin embargo, el conjunto uruguayo no consiguió el tanto que necesitaba para forzar un desenlace diferente y terminó eliminado de la Copa Sudamericana.



Segunda final consecutiva

Con la clasificación asegurada, Atlético Mineiro tendrá la oportunidad de buscar su primer título en este certamen y tomarse revancha de lo ocurrido en 2025, cuando perdió la final frente a Lanús en la definición por penaltis, después de empatar sin goles durante el tiempo reglamentario. En esta ocasión, el equipo brasileño intentará cerrar la campaña con el trofeo continental, aunque para conseguirlo deberá superar a Boca Juniors, uno de los clubes más reconocidos de Argentina y del continente.



Por su parte, Boca Juniors buscará conquistar nuevamente la Copa Sudamericana, torneo que ganó en 2004 y 2005, bajo la dirección técnica de Jorge Benítez y Alfio Basile, respectivamente.

Leandro Paredes con Boca Juniors. Foto: AFP

Estadio renovado

La final del 21 de noviembre en el renovado estadio Metropolitano de Barranquilla será, además, la octava ocasión en la que un equipo argentino y uno brasileño se enfrenten por el título de esta competición. Las dos finales más recientes entre clubes de ambos países se disputaron en 2024 y 2025, con Racing y Lanús como campeones.

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Ahora, Atlético Mineiro y Boca Juniors protagonizarán el partido único, decisivo, de 2026, en una cita que pondrá en juego uno de los trofeos más importantes del fútbol sudamericano.