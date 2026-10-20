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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Boca Juniors, primer finalista de Copa Sudamericana tras eliminar a Vasco en el Maracaná

Boca Juniors, primer finalista de Copa Sudamericana tras eliminar a Vasco en el Maracaná

En el partido que definirá el campeón en Barranquilla, el conjunto argentino espera como rival al Atlético Mineiro o Montevideo City Torque.

Leandro Paredes con Boca Juniors.
Leandro Paredes con Boca Juniors.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de oct, 2026

Boca Juniors se clasificó este martes a la final de la Copa Sudamericana 2026 tras vencer por 1-3 al Vasco da Gama en el partido de vuelta de las semifinales jugado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

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En el partido decisivo de Barranquilla espera como rival al Atlético Mineiro o Montevideo City Torque.

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El equipo argentino se fue en ventaja en el minuto 4 tras un cabezazo en el área de Lautaro Di Lollo, una anotación con la que se empató la serie tras la victoria 0-1 lograda por el Vasco Da Gama la semana pasada en Buenos Aires.

El 0-2 que desnivelaba parcialmente la llave para el equipo orientado por Rodolfo Arruabarrena llegó en el minuto 34 gracias a un contraataque culminado de forma certera por Miguel Merentiel.

Álvaro Montero con Boca Juniors.
Álvaro Montero con Boca Juniors.
Foto: AFP

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Los vascaínos empataron el global en el minuto 66 tras un fuerte remate cruzado dentro del área de José Luis Rodríguez.

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Pero en el minuto 88 el central mundialista Leandro Paredes sacó un remate de media distancia que decretó el 1-3 definitivo.

Boca Juniors enfrentará en la final el próximo 21 de noviembre en la ciudad de Barranquilla al ganador de la serie entre el Atlético Mineiro y el Montevideo City Torque.

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Los brasileños tienen una ventaja de 3-0 sobre los uruguayos en una llave cuyo encuentro de vuelta se disputará el miércoles en Montevideo.

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