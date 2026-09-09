Álvaro Montero vivió doloroso momento antes del partido de Boca Juniors vs. Sao Paulo

Álvaro Montero vivió un doloroso momento horas antes del partido entre Boca Juniors y São Paulo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, luego de enterarse del fallecimiento de su abuela.

Pese al duro golpe emocional, el arquero colombiano decidió estar presente en el compromiso disputado en La Bombonera y posteriormente viajó a Colombia para acompañar a sus seres queridos. La noticia fue mantenida en reserva por el club durante buena parte de la jornada para evitar que la situación afectara al guardameta antes del encuentro.

El periodista Juan José Buscalia detalló en Blog Deportivo que Montero fue consultado por el cuerpo técnico sobre si se encontraba en condiciones de jugar y respondió que quería hacerlo antes de viajar a Colombia. Sin duda un gesto que fue especialmente valorado por sus compañeros y el cuerpo técnico de Boca.

Álvaro Montero // Foto: AFP

La actuación del colombiano terminó siendo determinante para que Boca Juniors se impusiera 1-0 con gol de Miguel Merentiel. En los primeros minutos, cuando São Paulo tuvo sus mejores aproximaciones, Montero respondió con una atajada tras un cabezazo ejecutado desde muy cerca, evitando que el conjunto brasileño se pusiera en ventaja.



En el segundo tiempo, ya con Boca arriba en el marcador, Montero volvió a aparecer en un momento clave. El guardameta colombiano se quedó con una pelota complicada dentro del área después de una acción de São Paulo que pudo terminar en el empate. De esta manera, protagonizó dos intervenciones consideradas salvadoras y terminó siendo uno de los jugadores destacados del conjunto argentino en la victoria.



Montero recibió aplausos

La particularidad fue que los hinchas de Boca desconocían inicialmente el difícil momento que atravesaba el arquero. La ovación que recibió durante el calentamiento no estuvo relacionada con el fallecimiento de su abuela, sino con el buen rendimiento que venía mostrando y la confianza que ha ido adquiriendo desde su llegada al club. Después, sus atajadas durante el partido provocaron nuevas muestras de admiración por parte de la afición.

El exMillonarios viajó a Colombia para asistir al sepelio de su abuela y después deberá regresar a Argentina para que el cuerpo técnico determine si estará disponible para el próximo compromiso del equipo.