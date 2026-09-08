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Santa Fe no fue contundente y deja todo abierto contra Vasco en la Copa Sudamericana

Especialmente en los últimos minutos, el león tuvo opciones de anotar gol, pero la puntería no estuvo fina.

Santa Fe en Copa Sudamericana.
Santa Fe en Copa Sudamericana.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

Independiente Santa Fe y Vasco da gama empataron 0-0 en los 2.640 metros de altitud de Bogotá y dejó abierta la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana hasta el próximo martes, cuando se citarán en el estadio Sao Januario de Río de Janeiro.

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Santa Fe, que llegó al encuentro con una racha de diez partidos sin perder, salió a buscar el triunfo desde el pitido inicial, y llegó a celebrar en el minuto 8, pero el VAR anuló la maniobra por una milimétrica posición adelantada.

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El equipo brasileño respondió con algunas aproximaciones que exigieron al guardameta Weimar Asprilla y le hicieron de nuevo fundamental para mantener imbatible su portería.

Asprilla intervino con gran acierto ante los remates del ariete argentino Claudio Spinelli, el lateral zurdo brasileño Lucas Piton y el lateral diestro uruguayo José Luis Rodríguez.

Santa Fe vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.
Santa Fe vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.
Foto: AFP

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El equipo de la Colina, condicionado por las numerosas bajas con las que llegó a Bogotá y por su deficiente campaña en el Campeonato Brasileño, consiguió contener los ataques locales, cortar los circuitos ofensivos, y llegó al descanso con el marcador sin goles.

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En la segunda parte, Santa Fe aumentó la presión y encontró sus mejores oportunidades a partir del incombustible Hugo Rodallega, de 41 años.

El punta uruguayo Franco Fagúndez estuvo a punto de abrir el marcador a los 67 minutos, cuando un potente remate suyo se estrelló contra el horizontal.

Vasco da Gama resistió el asedio y sus centrales Lucas Freitas y el uruguayo Alan Saldivia, despejaron varias acciones de peligro.

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Cuando Santa Fe consiguió superar esa primera línea, apareció el portero Léo Jardim para responder a los remates de Alexis Zapata, Maximiliano Lovera y Rodallega en el tramo final.

Los colombianos apretaron en los últimos minutos en busca del gol de la victoria, pero Vasco volvió a mostrar solidez defensiva y consiguió conservar el empate.

Con el 0-0, la serie queda completamente abierta y el Vasco da Gama tendrá ahora la posibilidad de definir la clasificación en su estadio el próximo 15 de septiembre.

El mejor de esta serie se medirá en semifinales con el vencedor del duelo entre Boca Juniors y Sao Paulo.

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