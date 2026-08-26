Weimar Asprilla, el héroe de Santa Fe para la clasificación a cuartos de Copa Sudamericana

De ser suplente de Andrés Mosquera Marmolejo a ser figura y ganarse un espacio en el corazón de los hinchas de Independiente Santa Fe. El arquero Weimar Asprilla no olvidará este 26 de agosto al convertirse en la figura del conjunto capitalino para clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Luego del angustiante empate 1-1 en el estadio Más Monumental contra River Plate, todo se definió desde el punto blanco, donde Asprilla brilló de una manera inesperada: convirtiendo el gol de la clasificación.

El chocoano, de 27 años, no la tuvo fácil. Su colega argentino, Santiago Beltrán, se destacó al atajar varios penales y detener balones claves durante la llave para así cuidar el arco del conjunto millonario.

Weimar Asprilla, arquero de Santa Fe Foto: AFP

El segundo arquero de Santa Fe -pues Mosquera sufrió una lesión que le impidió jugar esta serie- intentaba ahogar el grito de gol de River desde el punto blanco, pero parecía que se jugaba a un palo milésimas antes del cobro del rival.



El penal atajado por Asprilla

El envión anímico para el portero cardenal llegó en el quinto cobro, cuando atajó el de Facundo González. Allí se tomó confianza para lo que sería definitivo: el cobro número once.

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Después de que todos los jugadores de campo dispararan desde los 12 pasos, llegó el turno de los arqueros. Beltrán mandó por los aires el balón y Asprilla solo tenía una tarea ante miles de hinchas de River, nada fácil. Pese a la presión, el chocoano cumplió. Con su pie derecho, mandó al fondo de la red el balón y quedó en la historia del Santa Fe al regresar al club a esta fase definitiva de la competencia.

"Fé", decía la camiseta del arquero con el dorsal número 12 para celebrar esa clasificación que parecía muy complicada, pero con la Santa Fe de que sí era posible. Ahora se enfrentarán en la segunda semana de septiembre contra el brasileño Vasco da Gama en cuartos.



¿Quién es Weimar Asprilla?

El segundo arquero del expreso rojo hace parte del equipo desde el segundo semestre del 2025, cuando firmó por tres años luego de jugar con Tigres de Bogotá. Con Santa Fe ya acumula un título: la Superliga del 2026, que se le ganó con un global 4-1 al Junior.

Asprilla ya venía sumando minutos desde el año pasado con el cardenal, cuando Mosquera Marmolejo no podía jugar por lesión o decisión técnica.

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Sus inicios fueron en el Medellín, luego estuvo en Orsomarso, Valledupar y Real Cundinamarca.

Con su estatura de 1,86 y con su pie derecho, ahora tendrá la misión de seguir revalidando sus cualidades con Santa Fe en la liga ante el tiburón el sábado 29 de agosto desde las 6:30 de la noche.