EN VIVO | River Plate vs. Santa Fe: online y gratis HOY la Copa Sudemericana 2026

La espera terminó, este miércoles se define la serie entre River Plate y Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 en el Más Monumental de Buenos Aires. Sin duda un partido complicado para los dirigidos por el uruguayo Pablo Repetto, que tendrán en contra no solo al equipo argentino, sino la presión de este imponente escenario.

Lo cierto es que ambos clubes no llegan en su mejor y han tenido un inicio de semestre flojo en comparación con lo que se esperaba de cara a lo que era disputar esta instancia definitiva de la Copa. Pero será la presión de la afición de River la que jugará un papel importante para hacer caer al cuadro cardenal.

¿Dónde ver River Plate vs. Santa Fe EN VIVO, online y gratis?

El equipo de Blog Deportivo de Blu Radio traerá todas las emociones de este duelo EN VIVO, online y gratis a través del canal de YouTube, además de la señal 89.9 FM que tendrá de principio a fin la narración de este compromiso internacional.

El compromiso corresponde al partido de vuelta de los octavos de final, después del 0-0 registrado en el estadio El Campín. Por eso, ambos equipos llegan con la obligación de buscar la victoria para avanzar. En caso de un nuevo empate, la clasificación se definirá mediante cobros desde el punto penal.



¿A qué hora juega Santa Fe HOY vs. River Plate por la Sudamericana?

A partir de las 7:30 de la noche de este miércoles, 26 de agosto, correrá la pelota en el Más Monumental para definir quién clasificará entre River Plate e Independiente Santa Fe.

Estos son los horarios en otros países:



Colombia: 7:30 p. m.

7:30 p. m. Perú: 7:30 p. m.

7:30 p. m. Ecuador: 7:30 p. m.

7:30 p. m. México: 6:30 p. m.

6:30 p. m. Chile: 8:30 p. m.

8:30 p. m. Argentina: 9:30 p. m.

9:30 p. m. Brasil: 9:30 p. m.

9:30 p. m. Uruguay: 9:30 p. m.

9:30 p. m. Paraguay: 9:30 p. m.

Pronóstico de River Plate vs. Santa Fe, según la IA

La predicción apunta a un triunfo ajustado del equipo argentino, principalmente por su condición de local y por la calidad individual de su plantilla. Santa Fe, por su parte, podría apostar nuevamente por el orden defensivo y buscar oportunidades mediante el contragolpe.

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Otro escenario probable es que el encuentro termine 0-0 y tenga que definirse por penales, especialmente si el conjunto colombiano consigue mantener su arco en cero durante buena parte del compromiso.

River Plate vs. Santa Fe // Foto: AFP

Posibles alineaciones River Plate vs. Santa Fe