Santa Fe pierde a este jugador para el resto del año por dura lesión

Un duro golpe para Independiente Santa Fe a horas de enfrentar su partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana contra River Plate en Buenos Aires, Argentina. El equipo cardenal confirmó la grave lesión de uno de sus jugadores, que se perderá lo que resta de la temporada 2026 e, incluso, parte del inicio del 2027.

A través de un informe oficial del departamento médico, el club informó que el defensor Kevin Balanta sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

"Presenta una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda", se lee en el informe del club bogotano.

Según detalló la institución, la incapacidad del jugador número 35 se evaluará según su evolución, aunque este tipo de lesiones suelen demandar entre 6 y 8 meses de recuperación, lo que lo dejaría por fuera de competencia por el resto del año e, incluso, parte de la próxima temporada.



Kevin Balanta, defensor de Santa Fe X: @SantaFe

¿Cómo se lesionó Balanta?

El 22 de agosto, en el partido de liga contra el América, en el estadio El Campín, el defensor intentó despejar el balón en una jugada ofensiva del atacante de la mechita y allí tuvo un mal movimiento en su rodilla. De inmediato sus compañeros pidieron el cambio y el defensor dejó el partido con visibles gestos de dolor.

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Esta lamentable jugada ocurrió en el segundo tiempo, cuando el partido seguía empatado sin goles y luego de los hechos de violencia que se registraron en la cancha entre ambas hinchadas.

🏥🇮🇩🦁 Por esta acción, Kevin Balanta salió lesionado del partido entre #SantaFe y #America



La dolencia es en la rodilla izquierda. En Santa Fe esperarán que se desinflame un poco para tras un diagnóstico.



El equipo viaja el lunes a #BuenosAires pic.twitter.com/8u48plOIjh — Nicolás Cadena (@nicocadena_) August 23, 2026

Vale recordar que Balanta, que fue oficializado como refuerzo el 14 de julio -procedente del club mexicano Santos Laguna-, venía siendo una de las alternativas en la primera línea defensiva del primer campeón del FPC. Ahora deberá iniciar su proceso de recuperación y posterior intervención quirúrgica.

El club cerró el comunicado con un mensaje de apoyo para el futbolista: "¡Pronta recuperación León!".

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Esta baja se suma a un momento clave para Santa Fe, que busca la clasificación a cuartos de la Copa Sudamericana con la ausencia de su portero titular Andrés Mosquera Marmolejo.