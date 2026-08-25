América no jugará ningún partido en Bogotá: Dimayor confirmó la decisión

América de Cali no podrá disputar sus próximos partidos como local en El Campín, luego de que la Comisión de Fútbol de Bogotá negara la autorización solicitada por el club. La decisión llegó después de los hechos violentos registrados el sábado 23 de agosto durante el partido contra Santa Fe.

La Dimayor confirmó que el encuentro de este miércoles frente a Junior de Barranquilla tendrá una nueva sede. El equipo vallecaucano deberá trasladarse a Palmira, mientras continúa la incertidumbre sobre dónde jugará sus siguientes compromisos como local.

¿Por qué América de Cali no podrá jugar en Bogotá?

La decisión está relacionada con los disturbios protagonizados por aficionados de América y Santa Fe en El Campín. El partido tuvo enfrentamientos entre hinchas, invasión del terreno de juego y una interrupción durante el desarrollo del compromiso.



Después de estos hechos, la Comisión de Fútbol de Bogotá determinó que América no podrá utilizar El Campín para los partidos que había solicitado como local.

El equipo había pedido disputar allí cuatro encuentros, debido a que el Pascual Guerrero, en Cali, no cuenta por ahora con autorización para recibir partidos, aunque el estadio no presentó daños estructurales por el terremoto.

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Comunicado de la Dimayor Dimayor

Los juegos que estaban previstos en Bogotá eran:



Junior, el 26 de agosto.

Alianza Valledupar, el 3 de septiembre.

Deportivo Pasto, el 14 de septiembre.

Deportivo Pereira, el 9 de septiembre, por la Copa BetPlay.

La Dimayor todavía no confirmó dónde se disputarán los siguientes compromisos como local del conjunto escarlata.

¿Dónde jugará América contra Junior este miércoles?

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El partido entre América de Cali y Junior de Barranquilla se disputará este miércoles 26 de agosto en el estadio Francisco Rivera Escobar, de Palmira, a partir de las 6:20 de la tarde.

La programación tendrá además un partido de la Liga Femenina. América y Deportivo Cali se enfrentarán por los cuadrangulares desde las 3:30 de la tarde en el mismo escenario.

De esta manera, habrá un doblete en Palmira mientras se define la situación de las sedes del conjunto vallecaucano.

¿Qué pasará con los próximos partidos de América?

Por ahora, la Dimayor indicó que posteriormente confirmará la localía de América de Cali para sus siguientes encuentros.

Además, todavía están pendientes las sanciones que pueda imponer la Comisión Disciplinaria de la Dimayor a los clubes involucrados por el comportamiento de sus aficionados durante los disturbios en El Campín.

La decisión deja a América sin la posibilidad de utilizar Bogotá como alternativa mientras no pueda jugar en el Pascual Guerrero, por lo que el club deberá esperar nuevas determinaciones para conocer dónde recibirá a sus próximos rivales.