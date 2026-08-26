Iván Ramiro Córdoba se suma a las ayudas en el Pacífico tras el terremoto

El exfutbolista y leyenda de la Selección Colombia Iván Ramiro Córdoba, se sumó a las labores de atención a las comunidades afectadas por el terremoto en el Pacífico colombiano, de la mano de la Fundación Italocolombiana del Monte Tabor, organización que lidera el trabajo humanitario del Barco Hospital San Raffaele.

Desde el inicio de la emergencia, la Fundación ha desplegado equipos en las zonas más afectadas y trabaja de manera articulada con las autoridades para atender las necesidades de la población. Actualmente, su operación se concentra en cuatro frentes: el Pacífico colombiano, Cali, Chocó y Venezuela.

En el Pacífico, un equipo de 12 profesionales, integrado por médicos, enfermeras, psicólogos y odontólogos, presta atención a las comunidades del río Cajambre y Bajo Calima, en Buenaventura. La prioridad es acercar los servicios de salud a poblaciones que enfrentan dificultades de acceso tras la emergencia.

La labor también se extiende a Cali, donde voluntarios de la Fundación apoyan hospitales públicos y albergues que reciben a personas afectadas. Además, participan en las reuniones de coordinación destinadas a organizar la respuesta humanitaria en la ciudad.



Decenas de rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros tras el terremoto en Cali AFP

El Barco Hospital llega al Chocó

Mientras tanto, el Barco Hospital San Raffaele ya se encuentra operativo en el Chocó con 31 personas a bordo. Allí ofrece servicios de medicina general, ginecología, laboratorio, odontología y salud sexual y reproductiva.

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La atención incluye además acompañamiento psicológico y psiquiátrico. La misión humanitaria también contempla la entrega de alimentos no perecederos y 300 kits de agua e higiene destinados a las familias más afectadas.

El trabajo de la Fundación Italocolombiana del Monte Tabor también continúa en Venezuela, donde desde hace un mes atiende a comunidades afectadas por la emergencia que atraviesa ese país.

La participación de Iván Ramiro Córdoba se enmarca en una labor humanitaria que busca llevar asistencia médica y apoyo integral a territorios vulnerables. Más de una década después de la creación del Barco Hospital, la Fundación mantiene su vocación de servicio y continúa movilizando recursos y profesionales allí donde más se necesitan.