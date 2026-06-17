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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Iván Ramiro Córdoba le envía un mensaje a la Selección Colombia: "Sé que harán historia"

Iván Ramiro Córdoba le envía un mensaje a la Selección Colombia: "Sé que harán historia"

El histórico central de la Selección Colombia llegó hasta México para apoyar en el debut de la Tricolor y dejó sentido mensaje para el equipo en este nuevo camino.

Iván Ramiro Córdoba
Iván Ramiro Córdoba //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 17 de jun, 2026

Ya llegó el momento y arranca el sueño de la Selección Colombia en el Mundial. La Tricolor se enfrenta a Uzbekistán en el estadio Azteca en este debut en el Grupo K en donde se enfrentará también contra Portugal y República del Congo, que empataron horas antes.

Varias leyendas y personalidades de Colombia se han unido para apoyar a la Tricolor en este esperado debut, entre ellos, Iván Ramiro Córdoba, el histórico central que hizo parte del equipo que conquistó la Copa América 2001 y uno de los más conocidos en el fútbol italiano por su paso por Inter de Milán.

"Quiero desearle todo lo mejor a nuestra Selección Colombia. Ahora comienza este sueño hermoso. Ustedes llevan nuestras almas, nuestra pasión y todos nuestros mejores deseos. Yo sé que van a hacer historia. Dios los bendiga. Vamos con todo. Vamos, mi selección", expresó.

Un sentido mensaje que se une a la ilusión de la Tricolor en este Mundial, al igual que ya lo han hecho antes el 'Pibe' Valderrama, René Higuita, Leonel Álvarez, Mario Alberto Yepes, Carlos 'La Roca' Sánchez, Faryd Mondragon, Óscar Córdoba, entre otros, que han hecho parte de la rica historia de la selección en diferentes procesos.

La Tricolor debuta ante Uzbekistán, un equipo que llega con la fe de dañar la fiebre amarilla y sorprender al mundo en esta competencia. El propio Néstor Lorenzo aseguró que "le tenían respeto" y por eso saldrán con cuidado en la cancha del Azteca para alcanzar esa primera victoria que podría marcar el camino del equipo en el Mundial.

No será fácil, pero la ilusión del equipo se encuentra al 100 %, tal como lo han expresado en diversas ruedas de atención a medios en donde han sido claros que hay un objetivo: conquistar el trofeo más importante del mundo del fútbol.

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