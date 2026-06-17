El emotivo gesto de Mane Díaz previo al debut de la Selección Colombia: sacó más de una lágrima

La cuenta regresiva para el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026 está a horas de concluir, y es que este miércoles el combinado nacional enfrentará a Uzbekistán en el legendario Estadio Azteca de Ciudad de México, en un partido que ilusiona a millones de colombianos que sueñan con ver a la 'Tricolor' comenzar con una victoria.

En medio de la expectativa que rodea el compromiso de estreno en la cita orbital, una de las imágenes que más ha emocionado a los aficionados no tiene como protagonista a ningún jugador. Esta vez, la atención está puesta en Mane Díaz, padre de Luis Díaz, quien compartió un sentido mensaje cargado de fe, orgullo y apoyo hacia su hijo y la Selección Colombia.

La publicación rápidamente se hizo viral y despertó miles de reacciones de admiración entre seguidores del seleccionado nacional.

Mane Díaz aparece de rodillas y con camisetas de su hijo

Por medio de su cuenta de Instagram, Mane compartió una imagen en la que se le ve realizando una oración.

En la fotografía aparece el padre del extremo colombiano frente a una cama en la que ubicó dos camisetas con el nombre de Luis Díaz y una bandera de Colombia, mientras realiza una plegaria antes del debut mundialista.

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Junto a la imagen escribió un mensaje que reflejó toda la emoción que vive la familia Díaz a tan solo horas del pitazo inicial.

“Vamos Colombia. Con todo, hijo, siempre contigo, lo mejor está por venir”, expresó en su publicación.

La imagen fue interpretada por muchos seguidores como una muestra de fe y respaldo incondicional hacia Luis Díaz y el resto de jugadores de la Selección.

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Mané Díaz y Luis Díaz, su hijo // Foto: Gol Caracol

Su plegaria no tardó en hacerse viral

La publicación se llenó de cientos de comentarios en cuestión de horas. Muchos aficionados destacaron el mensaje de apoyo para el delantero del Bayern Múnich y expresaron palabras de admiración hacia su padre, quien se ha ganado el cariño de los colombianos gracias a su espontaneidad.

Con frases como “Toda Colombia está orgullosa de Lucho”, “Qué lindo ver a un padre orando por su hijo” o “Hoy llega el primer gol de Luis Díaz en el Mundial”, los aficionados reflejaron la esperanza que tienen en el futuro de la Selección y del guajiro en un Mundial 2026 que apenas comienza.