¿Cuándo y contra quién se enfrenta Santa Fe por cuartos de Copa Sudamericana?

Noche histórica para Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana, un sentimiento que, según hinchas, no sentían desde aquel 2015 cuando conquistaron el continente. Este miércoles, los cardenales eliminaron a River Plate en el Más Monumental en una agónica tanda de penales y avanzó a los cuartos de final.

Sin embargo, desde 2015 han llegado más lejos en la competencia, de hecho, en 2018 alcanzaron la semifinal de la competencia, pero cayeron a manos de Junior de Barranquilla, que, posteriormente, perdió la final en tanda de penales.

Santa Fe clasifica en Sudamericana // Foto: AFP

¿Cuándo y contra quién juega Santa Fe en cuartos de final?

Tras esta agónica clasificación, el cuadro dirigido por Pablo Repetto se prepara para enfrentar a Vasco de Gama (Brasil) por los cuartos de final.

Choque arrancará en la semana del 8-10 de septiembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín y la vuelta una semana después, del 16 al 18 en el estadio Sao Januario en Río de Janeiro, Brasil.



Sin duda otra prueba de fuego para Repetto y su equipo, pero que tendrá caras conocidas al frente como Carlos Andrés Gómez, Carlos Cuesta, Johan Rojas y Marino Hinestroza, el poderoso ataque cafetero del cuadro brasileño.

Weimar Asprilla, arquero de Santa Fe Foto: AFP

Este es Vasco de Gama, el próximo rival de Santa Fe

El Vasco da Gama atraviesa un momento muy complicado en el Brasileirão 2026. Tras 23 jornadas, el equipo suma apenas 22 puntos y ocupa el 19.º lugar, en zona de descenso, después de encadenar ocho partidos sin ganar.

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Sin embargo, el panorama cambia cuando se mira el rendimiento en los torneos de eliminación directa. Vasco logró meterse en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, después de golear 4-1 a Olimpia en Paraguay, y este 26 de agosto derrotó 1-0 a Vitória en la ida de los cuartos de final de la Copa de Brasil, incluso jugando gran parte del partido con diez hombres.