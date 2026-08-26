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Así fue el golazo de Carlos Andrés Gómez en Brasil, próximo rival de Santa Fe en Sudamericana

El exMillonarios sigue dando de qué hablar en Brasil gracias a sus actuaciones y, ahora, se prepara para enfrentrar a Santa Fe por cuartos de final de Sudamericana.

Carlos Andrés Gómez.jpg
Carlos Andrés Gómez //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

Vasco da Gama será el próximo rival de Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana 2026 y, en la definición de esta llave, el cuadro cardenal se reencontrará con varios rostros conocidos. El equipo brasileño cuenta con una importante presencia colombiana, especialmente en su zona ofensiva, donde uno de los principales protagonistas es Carlos Andrés Gómez.

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El extremo colombiano se ha convertido en una de las figuras de Vasco da Gama gracias a sus destacadas actuaciones y goles con la camiseta de la banda cruzada de Río de Janeiro. Este 26 de agosto volvió a ser protagonista al marcar un golazo ante Vitória, por el Brasileirao, en una acción que recordó a las características anotaciones de Ousmane Dembélé.

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Gómez recibió la pelota, dejó atrás la marca con velocidad y aprovechó su capacidad para cambiar de perfil en cuestión de segundos. Tras conducir hacia el centro, sacó un potente remate desde fuera del área que terminó en el fondo de la red y desató la celebración de los hinchas de Vasco.

Los aplausos no tardaron en llegar y, una vez más, el colombiano se llevó los elogios de la afición por su actuación en un partido importante de la primera división brasileña.

Desde su llegada a Vasco da Gama, Carlos Andrés Gómez ha disputado 60 partidos, en los que registra siete goles y 11 asistencias. Su crecimiento en el fútbol brasileño lo ha convertido poco a poco en un jugador protagonista y ha despertado nuevamente el interés del radar internacional.

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Aunque no sumó minutos, Gómez también hizo parte del grupo de jugadores convocados por Néstor Lorenzo para acompañar a la Selección Colombia en su preparación rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, consolidándose como una alternativa para el ataque de la Tricolor.

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