¿Negocio al estilo Ronaldinho? Lo que se sabe de James y su posible llegada a Italia

La posibilidad de que James Rodríguez regrese a Europa, exactamente al fútbol italiano, tomó fuerza en las últimas horas. Esta vez con una propuesta que tendría como protagonista al Avellino, equipo de la Serie B.

De acuerdo con la información entregada por el periodista Julián Capera en Blog Deportivo, el club prepara una oferta formal para intentar contratar al colombiano por un año, en una operación que tendría un fuerte componente comercial.



Detalles de la contratación

Entretanto, el periodista Avelino Avancín explicó que la dirigencia del Avellino viene adelantando conversaciones con diferentes marcas italianas y europeas para reunir los recursos necesarios para la operación. El club ya conocería las pretensiones económicas de James, que estarían alrededor de los cinco millones de dólares, y tendría previsto presentar una propuesta cercana a esa cifra, aunque sin alcanzarla.

La estrategia recuerda a otros movimientos llamativos protagonizados por grandes figuras en clubes de menor categoría. Durante la entrevista, se recordó el caso de Ronaldinho con el Ravenna y señaló que la llegada del brasileño permitió al equipo generar importantes ingresos comerciales a través de la venta de camisetas (cada una a 120 euros).

“Si pasa lo mismo con James, estamos hechos”, comentó al analizar la posibilidad de repetir una fórmula similar en Italia.



Celebración de James tras gol a Uruguay AFP

Más allá del negocio, la gran pregunta es si James estaría dispuesto a jugar en la segunda división italiana. El periodista consideró que el colombiano todavía tiene condiciones para competir en la Serie A y aseguró que incluso existen equipos de la máxima categoría que podrían estar en capacidad de pagar una cantidad similar por sus servicios.

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“James es un gran jugador, no es para la Serie B”, afirmó durante la conversación.

El Avellino, sin embargo, tendría argumentos deportivos para intentar convencerlo. El conjunto italiano cuenta con Alessandro Nesta como entrenador y tiene aspiraciones de ascender a la Serie A. La eventual llegada de James representaría además un importante impulso para un club de una ciudad relativamente pequeña, ubicada a unos 50 kilómetros de Nápoles, pero que podría aprovechar la figura del colombiano como atractivo comercial y deportivo.

Vale recordar que James es un jugador libre luego de su salida del Minnesota antes de iniciar el Mundial Fifa con Colombia. Las próximas horas serán determinantes para conocer el nuevo club del capitán de la tricolor.