Blessd lleva el Si Sabe Fest a el Mundial de la FIFA junto a Ronaldinho

Blessd llevó su reconocido Si Sabe Fest a la programación oficial de la Copa Mundial de la FIFA, en una jornada que reunió a fanáticos, figuras del fútbol internacional, líderes comunitarios y jóvenes en una celebración que fusionó música, deporte y cultura.

El evento, creado por el artista colombiano, llegó al USTA Billie Jean King National Tennis Center en Queens tras sus exitosas ediciones en Miami y Medellín, consolidándose como una plataforma que conecta las dos grandes pasiones que han acompañado la carrera de Blessd: el fútbol y la música.

Uno de los momentos principales de la jornada fue un partido 6v6 de leyendas liderado por Ronaldinho, acompañado por reconocidas figuras del fútbol mundial como Felipe Melo, Douglas Costa, Philippe Coutinho, Ricardo Quaresma, además de los referentes del futsal Falcão y Ricardinho, entre otros invitados especiales.

Tras el encuentro deportivo, Blessd protagonizó una presentación especial para celebrar el lanzamiento de “EL PEOR HOMBRE DEL MUNDO”, su nuevo álbum de 14 canciones que funciona como la contraparte de “EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO” y que llegó a las plataformas digitales apenas un día antes del festival.



Blessd // Foto: AFP

Más allá del entretenimiento, el Si Sabe Fest mantuvo un enfoque social con la participación de organizaciones juveniles y líderes comunitarios, quienes hicieron parte de diferentes actividades diseñadas para fortalecer los vínculos entre deporte, música y comunidad.

La iniciativa hace parte de la visión que Blessd ha construido en los últimos años mediante proyectos como La Bendita Cup, su torneo de fútbol itinerante, y Blessd Ballers, una nueva propuesta audiovisual que explorará la relación entre artistas y futbolistas. Su primer episodio contará con Ronaldinho como invitado.

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El festival llega en un momento clave para la carrera del cantante colombiano, quien también anunció una nueva etapa de su gira por Latinoamérica con presentaciones en países como Ecuador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Puerto Rico, Panamá, Nicaragua, México, Bolivia, Perú y Chile.

Con más de 27 millones de oyentes mensuales en Spotify, el reconocimiento como artista más escuchado de Colombia en la plataforma, un concierto agotado ante más de 55 mil personas en Bogotá y el logro de ser el primer artista latino en presentarse durante la ceremonia del Balón de Oro en París, Blessd continúa ampliando una propuesta cultural que conecta música, fútbol y comunidad a nivel internacional.