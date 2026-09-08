🔴 EN VIVO | Santa Fe vs. Vasco de Gama HOY: online y gratis la Copa Sudamericana 2026

Día de fútbol en Bogotá de la mano de Independiente Santa Fe hoy martes, 8 de septiembre, que recibe a Vasco de Gama por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Los cardenales esperan lograr una victoria, ante su gente, que los acerque a las semifinales de la competencia.
Pero viejos conocidos del cuadro cardenal, como Carlos Cuesta, Marino Hinestroza o Carlos Andrés Gómez serán las piezas clave que tendrán los cariocas para amargar la fiesta capitalina en el estadio Nemesio Camacho El Campín en este duelo internacional.
🔴Partido Santa Fe HOY EN VIVO: siga aquí el duelo vs. Vasco de Gama
El equipo de Blog Deportivo de Blu Radio traerá las emociones de este duelo de la Copa Sudamericana. La transmisión se llevará a cabo por el canal de YouTube de la mano de un equipo de expertos y analistas que seguirán el minuto a minuto de estos cuartos de final.
¿A qué hora juega Santa Fe HOY vs. Vasco da Gama?
El choque entre Santa Fe y Vasco da Gama, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, está programado para este martes 8 de septiembre a las 5:00 de la tarde (hora colombiana), en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. El horario fue confirmado por Independiente Santa Fe y corresponde a las 17:00 en Colombia.
Estos son los principales horarios para seguir el partido:
- Colombia: 5:00 p. m.
- Perú: 5:00 p. m.
- Ecuador: 5:00 p. m.
- Panamá: 5:00 p. m.
- Venezuela: 6:00 p. m.
- Bolivia: 6:00 p. m.
- Chile: 6:00 p. m.
- Argentina: 7:00 p. m.
- Brasil: 7:00 p. m.
- Uruguay: 7:00 p. m.
- Paraguay: 7:00 p. m.
- México (Ciudad de México): 4:00 p. m.
En Brasil, el encuentro aparece programado para las 7:00 p. m., debido a la diferencia horaria con Bogotá.
El partido corresponde al primer capítulo de la serie entre el equipo cardenal y el conjunto brasileño. La vuelta está prevista para el martes 15 de septiembre, en el estadio São Januário de Río de Janeiro, también a las 5:00 p. m. hora colombiana.
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Alineaciones Santa Fe vs. Vasco de Gama
- Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Franco Fagúndez, Jáder Obrian, Maximiliano Lovera y Hugo Rodallega.
- Vasco Da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Alan Saldivia, Lucas Pitón; Santiago Sosa, Tche Tche, Johan Rojas; Marino Hinestroza, Nuno Moreira y Bruno Duarte.