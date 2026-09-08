🔴 EN VIVO | Santa Fe vs. Vasco de Gama HOY: online y gratis la Copa Sudamericana 2026

Día de fútbol en Bogotá de la mano de Independiente Santa Fe hoy martes, 8 de septiembre, que recibe a Vasco de Gama por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Los cardenales esperan lograr una victoria, ante su gente, que los acerque a las semifinales de la competencia.

Pero viejos conocidos del cuadro cardenal, como Carlos Cuesta, Marino Hinestroza o Carlos Andrés Gómez serán las piezas clave que tendrán los cariocas para amargar la fiesta capitalina en el estadio Nemesio Camacho El Campín en este duelo internacional.

🔴Partido Santa Fe HOY EN VIVO: siga aquí el duelo vs. Vasco de Gama

El equipo de Blog Deportivo de Blu Radio traerá las emociones de este duelo de la Copa Sudamericana. La transmisión se llevará a cabo por el canal de YouTube de la mano de un equipo de expertos y analistas que seguirán el minuto a minuto de estos cuartos de final.

¿A qué hora juega Santa Fe HOY vs. Vasco da Gama?

El choque entre Santa Fe y Vasco da Gama, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, está programado para este martes 8 de septiembre a las 5:00 de la tarde (hora colombiana), en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. El horario fue confirmado por Independiente Santa Fe y corresponde a las 17:00 en Colombia.



Estos son los principales horarios para seguir el partido:



Colombia: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Perú: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Ecuador: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Panamá: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Venezuela: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Bolivia: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Chile: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Argentina: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Brasil: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Uruguay: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Paraguay: 7:00 p. m.

7:00 p. m. México (Ciudad de México): 4:00 p. m.

En Brasil, el encuentro aparece programado para las 7:00 p. m., debido a la diferencia horaria con Bogotá.

El partido corresponde al primer capítulo de la serie entre el equipo cardenal y el conjunto brasileño. La vuelta está prevista para el martes 15 de septiembre, en el estadio São Januário de Río de Janeiro, también a las 5:00 p. m. hora colombiana.

Santa Fe vs. Vasco de Gama // Foto: AFP

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Alineaciones Santa Fe vs. Vasco de Gama